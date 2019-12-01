Yarabí Ávila compromete impulsar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- Con el compromiso de impulsar la Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada en el municipio de Apatzingán, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, hizo entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de las Licenciaturas como Ingeniero Agrónomo Horticultor y en Administración de Empresas.

Flanqueada por la diputada local, Sandra Garibay Esquivel, por el secretario Auxiliar, Jorge Manzo, por el alcalde de Parácuaro, Josafat Bautista, por el síndico del ayuntamiento de Apatzingán, Francisco Aguilar y por el director de la dependencia nicolaita, Noé Ávila, la rectora manifestó su satisfacción por visitar este municipio, “porque con ello refrendamos no solamente que queremos a la Tierra Caliente, sino que tenemos este gran amor por la Universidad Michoacana y queremos seguirla transformando”.

Ante las y los recién graduados señaló que, este momento significa la conclusión de un camino lleno de esfuerzo, de sacrificio, pero que también marca nuevas responsabilidades, nuevos compromisos y metas, por lo que los invitó a seguirse preparando.

“Sabemos que hemos hecho muchos cambios, pero también sabemos que estamos en deuda en muchas de las Unidades Profesionales, y Apatzingán es una de ellas, seguiremos trabajando para que el recurso que se nos otorga por parte del estado y la federación permita seguir mejorando nuestra institución para las próximas generaciones”.

Ávila manifestó que la participación de la mujer en el sector agropecuario es fundamental, e indicó que históricamente el sector femenino se ha enfrentado a obstáculos para poder avanzar, por lo que invitó a quienes hoy egresan a que sean portavoces para que más mujeres sigan creciendo en los distintos ámbitos. De igual forma, los exhortó a conducirse siempre de manera honesta.

Por su parte, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, afirmó que hoy, la UMSNH cumple con su mística y con su razón de ser, la de entregar a la sociedad a profesionistas que se encargarán de resolver las principales problemáticas que está viviendo el campo en el estado y en el país.

El funcionario precisó que, en dos años y medio que lleva esta administración se han emprendido grandes acciones, no sólo legales o administrativas, sino también se ha cambiado el rostro de la institución, tras afirmar que los ajustes no son cosméticos, son profundos, “se empoderó el deporte, propiciando la formación integral de nuestras juventudes, se apostó por la cultura como una forma de vida, se invirtió como nunca antes en infraestructura, Yarabí Ávila es una mujer que ha sabido sacar adelante el reto que es dirigir la Universidad Michoacana”.

Sin trastocar los ideales que nos rigen, añadió, la Máxima Casa de Estudios ha tenido que transformarse, era impostergable una actualización administrativa, financiera y legal, de lo contrario, la viabilidad de nuestra institución estaría comprometida, por lo que bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila, se emprendieron acciones que materializaron las más grandes reformas de la época contemporánea que lograron esos objetivos.

Manzo Méndez se manifestó orgulloso de ser originario de Apatzingán, de haber sido nombrado hace diez años “Hijo predilecto” de este municipio y de colaborar en el presente Rectorado. Al tiempo que, a las y los recién egresados los invito a ser ejemplo e inspiración para la sociedad. “La Universidad Michoacana es aliada de esta tierra fértil, que necesita esa semilla del conocimiento para seguir rindiendo frutos”, afirmó.

En su turno, el director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Noé Armando Ávila señaló que, el propósito de esta generación es ser los mejores dentro de su profesión. “Estamos seguros que siempre encontrarán su mejor versión para contribuir al desarrollo de la región en cuanto agricultura se refiere”.

Por su parte, la diputada local, Sandra Garibay Esquivel, precisó que esta entrega de cartas de pasante es un testimonio del esfuerzo y perseverancia, pero también representa un compromiso con la sociedad, con el campo y con el futuro de la tierra. “Caminen con la responsabilidad de seguir transformando su entorno con los valores que aquí han aprendido”.



A nombre de la generación, Geovanna Ramírez Camacho, señaló que este día no es resultado del esfuerzo de una sola persona, sino de todos los que los han acompañado en el camino, “que este logro no sea sólo una meta alcanzada sino el inicio de un compromiso más grande con nuestra sociedad y con el planeta”.