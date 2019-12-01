Yarabí Ávila asiste al InnovaFest Latam 2025; se refuerza vinculación entre la UMSNH y la SECIHTI

Cuernavaca, Morelos, a 06 de diciembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refuerza su vinculación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y refrenda la decisión de continuar colaborando con las dependencias federales en beneficio de Michoacán y de manera particular de la comunidad nicolaita, tras la gira de trabajo que realizó la rectora Yarabí Ávila González en el estado de Morelos.

En este marco, acudió al InnovaFest Latam 2025, evento organizado por la Secretaría de Economía y la SECIHTI en coordinación con el Gobierno del Estado de dicha entidad, en donde la rectora dialogó con la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como con titulares de diversas instituciones de educación superior del país.

En este sentido, Yarabí Ávila precisó que se han encaminado esfuerzos desde la casa de estudios para abonar en la estrategia nacional del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con líneas de acción que buscan permear no sólo en la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la UMSMH, sino en la sociedad en general.

Destacó que se ha arrancado con éxito con la extensión del Tianguis de la Ciencia que año con año llega a miles de personas y que hoy, a través de su descentralización busca acercar la ciencia a los distintos sectores en Morelia y en diversos municipios de la entidad, impactando de manera primordial en las niñas, niños y jóvenes.

“Desde la Universidad Michoacana reafirmamos el respaldo a las actividades que está realizando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y continuaremos colaborando de manera decidida”, enfatizó la rectora.

Cabe señalar que, el InnovaFest Latam 2025, tiene entre sus objetivos promover la innovación, la ciencia y la tecnología para descubrir las tendencias que transforman el futuro con un impacto positivo en la sociedad. Durante la gira de trabajo, la rectora Yarabí Ávila González, estuvo acompañada por el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz y por el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia.