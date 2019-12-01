Yarabí Ávila arranca Diplomados en línea y Microcredenciales; 50 mil 950 registros, UMSNH duplica su matrícula 

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- 50 mil 950 personas se registraron en los Diplomados en línea y en las Microcredenciales Nicolaitas impulsadas por la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, quien dio inicio a dichas actividades, que se enmarcan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es el corazón intelectual del Plan Michoacán, y hoy de esta manera reafirmamos que la casa de estudios cumple uno de los principios fundamentales que dan sentido a esta universidad pública, que es además del humanismo, la generación, la transmisión y la socialización del conocimiento como un bien común”, manifestó la rectora.

Preciso que, el inicio de estos Diplomados y de estas Microcredenciales ofrecidos sin costo alguno, tanto para la UMSNH como para todas las personas que tendrán la oportunidad de aprender y de seguir creciendo profesionalmente a través de ellos, responde a una visión académica que coincide y concibe la forma continua como un componente indispensable del desarrollo humano, profesional y social que ofrece la institución.

“A todas y a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de inscribirse en estos Diplomados, en estas Microcredenciales, queremos agradecerles por esa confianza y por seguir haciendo que la Universidad Michoacana sea la institución que tiene como primer elemento el ser distinguida por la imagen, por la historia, pero también por cumplir con estos estándares de calidad educativos”.

Ávila comentó que en el contexto del Plan Michoacán, estas acciones adquieren una relevancia particular, al referir que dicho plan genera y plantea una estrategia integral de transformación del Estado, no solamente en el área académica, sino también social, cultural, deportiva, “y en esto la Universidad Michoacana está más puesta que nunca, aquí donde la educación superior ocupa un lugar estratégico para fortalecer el tejido social, para ampliar las capacidades productivas, para generar esas condiciones sostenibles del bienestar”.

En este marco, la rectora refrendó que la UMSNH se une a este esfuerzo de su función sustantiva, articulando la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación social con las necesidades reales de la sociedad michoacana, y refirió que estos Diplomados y Microcredenciales que hoy inician representan instrumentos académicos flexibles y pertinentes, diseñados para resolver y responder a los cambios acelerados del entorno económico, tecnológico y social.

“A través de ellos la Universidad Michoacana contribuye a la actualización de saberes, al fortalecimiento de estas competencias profesionales que son tan importantes y tan necesarias y por supuesto que a la formación del capital humano capaz de incidir positivamente en cada uno de los ámbitos, tanto productivo, cultural y comunitario del Estado”.

La rectora enfatizó que la casa de estudios se suma a las acciones que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha implementado en el estado de Michoacán, “de tal manera que cada una de ellas tenga este impacto social, que favorezcan a la inclusión educativa y que reduzcan sobre todo esas brechas de desigualdad en el acceso al conocimiento”.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, apuntó que hoy inician 16 Diplomados y 19 Microcredenciales nicolaitas, una oferta académica que refleja el compromiso firme de la UMSNH con la transformación social, el desarrollo del talento humano y la atención a los retos más apremiantes del Estado.

“Bajo el liderazgo de nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana ha asumido un papel estratégico dentro del Plan Michoacán, consolidándose como una institución que entiende a la educación, no sólo como un proceso formativo, sino como una herramienta de cambio, inclusión y cohesión social”.

El funcionario apuntó que los Diplomados y las Microcredenciales que han sido desarrolladas por académicas y académicos nicolaitas, tienen un alto impacto porque acercan el conocimiento a la sociedad, permiten la actualización constante, la certificación de competencias y la adquisición de habilidades concretas que mejoran la empleabilidad, fortalecen el desarrollo profesional y generan nuevas oportunidades para miles de personas.

En tanto, el director de Transformación Digital, Anselmo Rodríguez Parra, precisó que en total se recibieron ocho mil 648 solicitudes en las Microcredenciales, cifra que dijo, rebasó por mucho la expectativa que se tenía, y en el caso de los Diplomados se tienen 42 mil 302 registros.