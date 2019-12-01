Yarabí Ávila anuncia proyecto en apoyo a la economía de las familias de egresados nicolaitas; se presentará ante el Consejo Universitario 

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias de egresados nicolaitas, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, anunció la propuesta de un programa que incentive la titulación de las y los jóvenes, el cual será presentado ante el Consejo Universitario, órgano que dijo, ha demostrado ser humanista.

En este sentido, indicó que esta acción está alineada a los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, como parte de la ruta que ha gestado la Federación para apoyar al Estado.

Cabe señalar que dicho proyecto impulsado por la rectora Yarabí Ávila se pondrá en manos del máximo órgano de gobierno de la institución, por lo que este miércoles las Comisiones de Reforma Universitaria y de Organización y Métodos se reunirán para analizar la propuesta, instancias que siempre se ha sumado a temas que tienen un impacto positivo en la comunidad nicolaita.

La rectora señaló que para los alumnas o alumnos que hayan egresado o que estén apunto de egresar representaría una gran oportunidad el que se llegue a concretar este proyecto, tras referir que obtener un título representa la posibilidad de encontrar un mejor espacio laboral, de viajar a otros países para poder continuar sus estudios de maestría, “y sobre todo el culminar una carrera que estoy segura ayudará a Michoacán, justamente ésta es otra de las acciones que la Universidad realiza para fortalecer el Plan Michoacán que busca construir a través de la educación, armonía y Cultura de Paz”.

Por su parte, el tesorero de la UMSNH, Enrique Eduardo Román García, precisó que de aprobarse este programa las familias de las y los nicolaitas tendrán un beneficio ya que ahorrarían en los trámites de titulación un 57 por ciento del costo original, al referir que de los 11 mil 564 pesos que es la cantidad que actualmente se paga por dicho trámite, solamente pagarían cuatro mil 940 pesos.

En tanto, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que en próximos se llevará a cabo la sesión del Consejo Universitario en donde se presentará el programa en mención para su análisis, discusión y en su caso aprobación, tras señalar que este proyecto se suma a otras acciones realizadas en la administración de la rectora Yarabí Ávila, quien también impulsó el Pase por Excelencia Académica de Bachillerato a Programas Educativos de Licenciatura o Técnico Superior Universitario.