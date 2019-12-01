Vinculan a proceso a estudiante de preparatoria en Querétaro por presunta venta de estupefacientes

Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a un estudiante de preparatoria en Querétaro por la presunta venta de drogas dentro de un plantel educativo, confirmó la titular de la Secretaría de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.

La detención del imputado se llevó a cabo tras las denuncias directas presentadas por varios alumnos ante las autoridades ministeriales. Elementos de la Fiscalía General del Estado ejecutaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles ubicados en los municipios de Querétaro y Corregidora, lo que resultó en la detención del joven. Durante estas diligencias, los agentes investigadores decomisaron sustancias con características similares a la metanfetamina y al THC.

La titular de la Secretaría de Educación aclaró que la institución escolar involucrada opera de manera independiente a la administración local. “Sí tenemos conocimiento del hecho (…) no es un subsistema que sea parte del gobierno del estado y la verdad es que, bueno, pues esperamos que esto se resuelva”, dijo.

Sobre el inicio de las indagatorias, la funcionaria explicó que el proceso legal comenzó mediante canales externos a la infraestructura escolar. “Los estudiantes hicieron la denuncia directamente a la autoridad, entonces, bueno, incluso también eso escapa de la autoridad educativa, ¿no? Son los propios estudiantes los que lo hacen”.

Enfatizó la importancia de concentrar la información del caso en las instancias judiciales correspondientes para proteger los datos sensibles y evitar la estigmatización de la comunidad académica. Resaltó la efectividad de las estrategias preventivas conjuntas, ya que se cuentan con los protocolos y conciencia ciudadana para denunciar este tipo de actividades ilícitas.