Van más de 57 mil pares de tenis entregados en este ciclo escolar en Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informa que, a través del programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, este año ya se ha alcanzado una distribución superior a los 57 mil pares de tenis, con la meta de entregar más de 200 mil a las y los alumnos de secundaria.

La titular de la dependencia, Patricia Flores Anguiano, destacó la trascendencia de este esquema social como una herramienta para transformar el entorno de las escuelas. "El programa busca dotar a las y los alumnos de las herramientas indispensables para su formación, garantizando que su permanencia en las aulas sea en condiciones dignas y con la mirada puesta en un desarrollo comunitario armónico", enfatizó.

El apoyo llega de manera directa a las familias de las regiones de Lázaro Cárdenas, Zacapu, Jiquilpan, Apatzingán, Zamora, La Piedad, Uruapan, Huetamo y Zitácuaro. Gracias a la coordinación permanente con los planteles, este calzado beneficia de forma directa a las y los estudiantes, lo que contribuye de manera significativa a la economía familiar durante el ciclo escolar.

La secretaria de Educación puntualizó que este esfuerzo va encaminado a consolidar entornos pacíficos e incluyentes. "Cada par entregado representa un estímulo directo para la continuidad educativa y un respaldo firme al ingreso familiar; trabajamos día a día para que la educación sea el motor de paz y justicia social que nuestras comunidades merecen", afirmó.

Esta iniciativa, consolidada a lo largo de cuatro años de operación, refrenda el compromiso institucional con la equidad educativa, la permanencia escolar y el bienestar integral de la niñez y la juventud michoacana. Con estos resultados, la estrategia proyecta superar la cifra acumulada de 800 mil pares de calzado otorgados desde su puesta en marcha.

La SEE continuará con el despliegue operativo del programa hasta completar las rutas programadas en todo el territorio michoacano. Con acciones concretas, la administración estatal ratifica su postura de colocar el bienestar escolar al centro de la agenda pública, fortaleciendo el tejido social desde la base de la comunidad educativa.