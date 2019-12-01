Van más de 10 mil registros únicos para ingreso a preparatoria en Querétaro: Martha Elena Soto

Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, informó que una semana de abrir el programa de Ingreso Único, para estudiantes que buscan una opción en los planteles de educación media superior como en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq), contabiliza un total de 10 mil 869 inscripciones.

Explicó que el Ingreso Único permite a los estudiantes egresados del tercer año de secundaria puedan asegurar un lugar en cualquiera de los tres subsistemas estatales mediante un solo proceso y un solo pago, lo cual también contribuye con la economía de las familias.

“Estamos muy, muy contentos que a una semana de haber lanzado este programa de Ingreso Único para la preparatoria, ya tenemos una cifra muy, muy buena, más de 10 800 chavos que han entrado a la convocatoria, ya están haciendo su registro”, dijo.

Recalcó que la convocatoria inició el pasado 2 de marzo y concluye el 29 de marzo, por lo que espera que conforme avancen los días, el número de registros incremente de manera considerable, ya que en la entidad hay 282 planteles de educación media superior con una matrícula de 99 mil 28 estudiantes entre el sector público y privado.

Mencionó que el costo para Ingreso Único tiene un costo de 690 pesos para la zona urbana y de 460 pesos para la zona rural, y los requisitos que se tienen que presentar son: fotografías digitales, constancia de estudios o certificado de secundaria, comprobante de la ficha de pago y el INE del tutor.