UTM se suma a las Jornadas de Jóvenes por la Paz, dentro del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia se sumaron a las Jornadas de Jóvenes por la Paz, realizadas dentro del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con el Gobierno estatal.

Dentro de las actividades que comenzaron el 19 de noviembre y finalizarán el 5 de diciembre, la universidad tiene programados ocho conversatorios y charlas sobre temas como literatura, responsabilidad personal, cultura agroambiental, bienestar, estrategias de desarrollo, efectos de la indiferencia social, regulación de la inteligencia artificial y participación social en el estado, con la finalidad de impulsar la reflexión colectiva mediante el intercambio directo entre especialistas y estudiantes.

En actividades culturales y deportivas se desarrollarán exhibiciones de fútbol, voleibol, basquetbol y Tae Kwon Do, así como encuentros de fútbol rápido femenil y varonil, y fútbol soccer varonil con universidades públicas y privadas. También se organiza un maratón de lectura, jornadas de salud, dinámicas sobre creatividad y tecnologías, además de un casting para integrar una banda de rock estudiantil.

Como parte del trabajo comunitario, las y los estudiantes participarán en una campaña de limpieza y conservación ambiental con acciones de cuidado del campus y prevención sanitaria. Estas actividades se coordinan con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, para promover la participación juvenil en procesos colaborativos que aporten a la construcción de entornos de paz.

A través de estas actividades orientadas a impulsar la conciencia social juvenil se busca aportar herramientas que influyan en la toma de decisiones de las y los alumnos y consolidar prácticas que favorezcan entornos seguros para la convivencia.