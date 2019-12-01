UTEQ inaugura laboratorio de realidad virtual que la coloca a la vanguardia educativa en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:11:09

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.– El nuevo laboratorio de realidad virtual, aumentada e inmersiva que inauguró este día la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) es un espacio que coloca a la institución a la vanguardia de la educación tecnológica en México, afirmó Luis Fernando Pantoja Amaro, rector del plantel.

“Este espacio representa para Querétaro un paso firme hacia la educación tecnológica avanzada y lo vuelve a ubicar como un referente en educación de excelencia en el país”, señaló.

Flanqueado por Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, y Felifer Macías Olvera, presidente municipal de la capital, Pantoja Amaro destacó que este laboratorio es más que un conjunto de equipos de última generación.

“Es un puente hacia el futuro de la formación profesional, donde los estudiantes podrán experimentar en entornos simulados de ingeniería, manufactura avanzada, robótica, mantenimiento industrial y procesos energéticos, adquiriendo competencias reales en un entorno seguro e innovador”, expresó.

Agradeció el respaldo de la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el CONCYTEC y la iniciativa privada, especialmente a GE Vernova, por su inversión estratégica.

Subrayó que este logro es fruto de la colaboración interinstitucional y del esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria.

“Hoy abrimos las puertas de un nuevo capítulo en la historia de la UTEQ, donde la tecnología inmersiva se convierte en aliada cotidiana de la enseñanza, la innovación y el progreso”, puntualizó.

En representación del mandatario estatal, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, destacó que este espacio representa las oportunidades que caracterizan al municipio.

“En Querétaro caminamos con visión de futuro y brindamos a los jóvenes las herramientas para adelantarse a los fenómenos sociales y tecnológicos”, afirmó.

Señaló que este laboratorio es el único en su tipo dentro de una universidad pública en México, lo que coloca a la entidad a la vanguardia en innovación educativa.

Enfatizó que la iniciativa privada, el gobierno y la academia trabajan de manera conjunta para ofrecer a la juventud escenarios de desarrollo, alentándolos a arriesgarse y alcanzar su máximo potencial.

“Lo que estamos viendo aquí es el paso que da Querétaro para construir un rumbo potente hacia el mejor futuro de su historia”, expresó.

Durante el acto, el mandatario estatal, junto al presidente Ejecutivo Power Segment de GE Vernova, Eric D. Gray, encabezó un recorrido por el complejo de innovación tecnológica, desarrollado en colaboración con GE Vernova, el Clúster de Energía y con el respaldo del Gobierno del Estado. Desde este espacio se formará talento especializado en industria 4.0, a fin de fortalecer la vinculación academia–industria y su aplicación en el sector energético e industrial.