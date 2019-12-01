UTEQ da la bienvenida a más de dos mil 330 estudiantes en inicio de cuatrimestre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 18:55:26

Querétaro, Querétaro, 5 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, y la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Laura Aguilar Rendón, encabezaron el arranque del cuatrimestre septiembre-diciembre de esta casa de estudios.

Donde dieron la bienvenida a más de dos mil 330 estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron a los programas de Ingenierías y Licenciaturas, bajo el Nuevo Modelo Educativo.

Durante el evento y en el marco del 31 aniversario de la institución, se reafirmó el compromiso de colocar al estudiantado en el centro de las decisiones universitarias, así como el respaldo del gobernador, Mauricio Kuri González, y la secretaria de Educación, Martha Soto, para fortalecer la infraestructura y los servicios del centro de estudios de educación superior.

Con el propósito de formar a jóvenes como agentes de cambio, en una universidad con visión de futuro que actualmente cuenta con una matrícula superior a los seis mil 350 estudiantes.