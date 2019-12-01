UTC motor de innovación y formación profesional en Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, compartió ante la comunidad estudiantil que esta institución es clave en la formación de profesionistas con visión global, innovación y responsabilidad social, a través de programas que fortalecen la vinculación con el sector productivo y las oportunidades de internacionalización, como el programa de movilidad “Contigo, Beca Embajadores”, que ha permitido a estudiantes realizar estancias en distintos países.

Acompañado de la coordinadora de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Orfelinda Torres Rivera, se destacó la apertura de la nueva Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, que permite que más jóvenes cuenten con opciones de estudios profesionales, aunado a las cuatro ingenierías en Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información y Biotecnología, así como la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.