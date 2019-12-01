UT San Juan realiza Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores

UT San Juan realiza Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:56:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de que las y los estudiantes de la carrera de Negocios y Mercadotecnia, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), desarrollen y fortalezcan competencias interpersonales y emocionales que les permitan interactuar y desenvolverse eficazmente en entornos sociales, profesionales  para adaptarse a un entorno laboral en constante cambio, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores.

Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la UT San Juan, destacó que si bien las habilidades técnicas (duras) ayudan a las y los alumnos a conseguir un empleo, las habilidades blandas son cruciales y facilitan su incorporación al ambito laboral, pues actualmente las empresas requieren que cuenten con competencias como la comunicación, el liderazgo, la adaptabilidad y la resolución de problemas.

“Este encuentro, además de la adaptabilidad y el acercamiento a diferentes culturas, es un espacio que fomenta el trabajo en equipo, la resilencia, así como la gestión del tiempo para que ustedes analicen e identifiquen problematicas reales, pero sobretodo les da las herramientas para generar informes profesionales y puedan comunicarlos de la mejor manera en ámbitos profesionales”, señaló.

Durante este Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores las y los estudiantes de la UT San Juan, guiados por sus docentes de formación integral, reconocieron y promovieron la diversidad cultural de varios países compartiendo, a través de una muestra, sus tradiciones, gastronomía, artesanía, así como expresiones artísticas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán
Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
Comentarios