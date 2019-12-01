UT San Juan realiza Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de que las y los estudiantes de la carrera de Negocios y Mercadotecnia, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), desarrollen y fortalezcan competencias interpersonales y emocionales que les permitan interactuar y desenvolverse eficazmente en entornos sociales, profesionales para adaptarse a un entorno laboral en constante cambio, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores.

Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la UT San Juan, destacó que si bien las habilidades técnicas (duras) ayudan a las y los alumnos a conseguir un empleo, las habilidades blandas son cruciales y facilitan su incorporación al ambito laboral, pues actualmente las empresas requieren que cuenten con competencias como la comunicación, el liderazgo, la adaptabilidad y la resolución de problemas.

“Este encuentro, además de la adaptabilidad y el acercamiento a diferentes culturas, es un espacio que fomenta el trabajo en equipo, la resilencia, así como la gestión del tiempo para que ustedes analicen e identifiquen problematicas reales, pero sobretodo les da las herramientas para generar informes profesionales y puedan comunicarlos de la mejor manera en ámbitos profesionales”, señaló.

Durante este Segundo Encuentro Internacional de Cultura y Valores las y los estudiantes de la UT San Juan, guiados por sus docentes de formación integral, reconocieron y promovieron la diversidad cultural de varios países compartiendo, a través de una muestra, sus tradiciones, gastronomía, artesanía, así como expresiones artísticas.