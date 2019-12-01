Universidad Michoacana lista para recibir a miles de estudiantes en ExpOrienta 2026

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Será este miércoles a partir de las 9:00 horas que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dará inicio a la XXXIV edición de ExpOrienta, evento diseñado para acompañar a las y los jóvenes en una de las decisiones más trascendentales de su vida, como es elegir su carrera profesional.

ExpOrienta se ha consolidado como el principal escaparate académico en Michoacán, al reunir no sólo la oferta educativa de la Casa de Hidalgo, sino también la participación de instituciones públicas y privadas de educación superior, ampliando así el abanico de oportunidades para las y los estudiantes de nivel medio superior.

Durante los días miércoles, jueves y viernes de las 9:00 a las 15:00 horas, Ciudad Universitaria se convertirá en un amplio corredor informativo con más de cincuenta programas académicos.

El evento es completamente gratuito y está dirigido a estudiantes de bachillerato tanto de la capital michoacana como del interior del Estado, quienes podrán recibir asesoría directa, resolver dudas y conocer de primera mano los planes de estudio, perfiles de ingreso y campo laboral de cada carrera.

Con esta iniciativa, la UMSNH refrenda su compromiso con la orientación vocacional y el acompañamiento académico de la juventud michoacana, abriendo sus puertas para que más jóvenes se informen, comparen opciones y tomen una decisión acertada que marque el inicio de su vida profesional.