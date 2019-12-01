Universidad Michoacana desmiente suspensión de clases y confirma reanudación de actividades

Universidad Michoacana desmiente suspensión de clases y confirma reanudación de actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:38:26
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Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.– La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) aclaró que las actividades académicas se reanudaron a partir de las 11:00 horas de este miércoles, por lo que desmintió la información que circula en redes sociales sobre una suspensión total de clases para los días 5 y 6 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, la institución advirtió que la difusión de información falsa busca generar confusión entre la comunidad nicolaita.

Dicha información, fue dada a conocer luego de que circulara un cartel que anunciaba la suspensión de actividades académicas durante ambas fechas, supuestamente en el marco de acciones en defensa de la autonomía universitaria.

Ante esta situación, la Universidad llamó a estudiantes, docentes y trabajadores a no dejarse engañar y consultar únicamente sus redes sociales oficiales para conocer los avisos relacionados con las actividades escolares y administrativas.

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