Universidad de Guadalajara implementa “Matrícula Cero” en posgrados y marca precedente nacional

Universidad de Guadalajara implementa “Matrícula Cero” en posgrados y marca precedente nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:12:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2026.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) se convirtió en la primera universidad pública del país en implementar la política de “Matrícula Cero” en sus programas de posgrado, estableciendo un precedente a nivel nacional en materia de acceso a la educación superior.

Con esta medida, las y los estudiantes podrán cursar maestrías, doctorados y especialidades sin pagar matrícula. El beneficio también aplicará para aspirantes extranjeros, lo que amplía el alcance de la iniciativa y fortalece el carácter internacional de la institución.

La política busca eliminar barreras económicas que limitan el acceso a estudios de posgrado, promoviendo mayores oportunidades de formación académica y desarrollo profesional. Con ello, la UdeG reafirma su compromiso con la equidad, la inclusión y la educación pública de calidad.

Esta acción consolida a la Universidad de Guadalajara como una institución abierta y comprometida con la ampliación de oportunidades educativas en México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios