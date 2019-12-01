Universidad de Guadalajara implementa “Matrícula Cero” en posgrados y marca precedente nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:12:15

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2026.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) se convirtió en la primera universidad pública del país en implementar la política de “Matrícula Cero” en sus programas de posgrado, estableciendo un precedente a nivel nacional en materia de acceso a la educación superior.

Con esta medida, las y los estudiantes podrán cursar maestrías, doctorados y especialidades sin pagar matrícula. El beneficio también aplicará para aspirantes extranjeros, lo que amplía el alcance de la iniciativa y fortalece el carácter internacional de la institución.

La política busca eliminar barreras económicas que limitan el acceso a estudios de posgrado, promoviendo mayores oportunidades de formación académica y desarrollo profesional. Con ello, la UdeG reafirma su compromiso con la equidad, la inclusión y la educación pública de calidad.

Esta acción consolida a la Universidad de Guadalajara como una institución abierta y comprometida con la ampliación de oportunidades educativas en México.