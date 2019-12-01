UMSNH y STUMICH trabajan en equipo; anuncian recategorización de 300 sindicalizados

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- La recategorización de 300 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH) anunció la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González acompañada de la secretaria general de dicho gremio, Martha Denise Gutiérrez Hernández.

En este marco, la rectora nicolaita manifestó su satisfacción de recibir a la dirigente sindical, tras referir que el trabajar en coordinación y en equipo ayuda a que se concreten cosas positivas para la casa de estudios.

“Agradecerle a la licenciada Denisse que siempre haya esta comunicación en muy buen sentido, con respeto, con compromiso y generando justicia”.

Cuando se trabaja de esa manera en la institución y se manda este mensaje de unidad, añadió, a todas y todos nos puede ir bien, “aquí no hay espacio para seguir destruyendo la historia de la Universidad Michoacana, al contrario necesitamos construir el mejor futuro y qué mejor que hacerlo en equipo”.

La rectora felicitó a quienes tendrán la oportunidad de tener esta recategorización, tras reconocer las gestiones realizadas por la lideresa del STUMICH, quien dijo, siempre está buscando una mejoría para quienes integran el sindicato que dignamente representa.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Martha Denise Gutiérrez, afirmó que en el STUMICH tienen muy claro que el camino es a través del diálogo e ir de la mano, y refirió que gracias a las gestiones de la rectora se da a conocer la excelente noticia de que en las próximas quincenas se podrá llevar a cabo la recategorización de 300 agremiados.

“Muchísimas gracias por la gestión doctora que usted siempre tiene y la preocupación que tiene ante el personal administrativo y toda la comunidad universitaria, esta es la gestión que se está llevando y estos son los resultados del trabajo que se hace en conjunto, autoridad y sindicato”, sostuvo.