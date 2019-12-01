UMSNH y Secretaría de Cultura del Gobierno de México arrancan Diplomado “Michoacán. Culturas comunitarias y cultura de paz”

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Con una amplia participación arrancó el Diplomado “Michoacán. Culturas comunitarias y cultura de paz”, acción que forma parte del convenio de colaboración signado entre la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Durante la inauguración de la actividad que se enmarca dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la rectora nicolaita dio la bienvenida a quienes iniciarán este proceso, así como a la directora General de Formación y Gestión Cultural de la dependencia federal, Lucila Jiménez López, quien dijo, ha sido una aliada para la casa de estudios y quien ha tenido la confianza para poder iniciar este Diplomado, “que dejará en nosotros una gran transformación personal, pero también profesional”.

Refrendó la disposición de trabajar de la mano con el Gobierno Federal, con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y sobre todo formar parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz.

“Cuando se habla de la cultura de la paz en Michoacán significa precisamente que nosotros debemos reconocer esa fuerza de nuestras comunidades, de sus tradiciones, de la capacidad que tenemos para construir a través de la convivencia, a través del respeto, a través de la educación, de la esperanza, desde lo cotidiano y eso es lo que la Universidad Michoacana debe seguir realizando en cada una de las actividades”, sostuvo.

En nuestro estado, añadió, como en todas las entidades de nuestro país, sabemos que la paz no se va a construir solamente con magia, sino que debe construirse desde cada una de las instituciones, desde cada integrante de las familias, desde las escuelas, desde las plazas públicas, “y que todas y todos formamos parte de estas expresiones culturales que da el sentido de pertenencia y de una identidad de nuestro estado de Michoacán y de cada uno de los estados de la República”.

La directora General de Formación y Gestión Cultural, Lucila Jiménez López, apuntó que en el lanzamiento de este Diplomado que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia confluyen saberes internacionales académicos, basados en experiencias de Michoacán que se están trabajando desde el ámbito específico de las artes y de la cultura en diferentes niveles.

“Es un lugar de conversación en donde hablaremos de las posibilidades y de los alcances que puede tener la paz territorial, que es la paz que nos interesa, una paz que respeta la memoria, que reconoce la diversidad lingüística, que reconoce la capacidad de producción, de creación y de transformación de los territorios, de un estado que además es una joya de nuestro país”, enfatizó.

Así mismo, precisó, constituye también un espacio de reflexión sobre cómo hacer posible la paz desde nuestros propios espacios, desde nuestros territorios académicos cotidianos, comunitarios, artísticos, en aquellas fronteras y en aquellos lugares donde probablemente hay más necesidad de conversación.

Por su parte, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, indicó que una de las cosas más valiosas que ofrece este Diplomado es que ayudará a dar elementos para construir la propia concepción de paz que se quiere en el Estado a través de la realidad. “El interés nuestro es que no quede simplemente en discusiones conceptuales sobre la cultura de paz, sino que se materialice en acciones concretas que construyan paz y eso es precisamente lo que este Diplomado busca hacer en el marco del Plan Michoacán”.

En ese sentido, recordó que fue la UNESCO quién hace cuarenta años creó el concepto de cultura de paz, entendida no sólo como la ausencia de violencia, sino a través de un conjunto de valores, comportamientos y actitudes que rechazan la violencia, pero sobre todo que construyen sociedades más pacíficas, a través del diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad.