Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) suma un importante logro en materia de investigación, con la obtención de una nueva patente por el desarrollo de un “Ventilador mecánico pulmonar” otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), resultado del trabajo colaborativo de un grupo de investigadores nicolaitas de distintas disciplinas que unieron sus conocimientos y capacidades para desarrollar una alternativa que contribuye a atender las necesidades de la sociedad.

Tras varios años de investigación, desarrollo tecnológico y esfuerzo, se concretó dicho proyecto que tuvo su origen en el año 2020 durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el cual reunió diversas especialidades bajo la coordinación del Dr. Alfredo Raya Montaño, físico e investigador, quien encabezó sus diferentes etapas.

De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, dicha patente es una propuesta tecnológica de arquitectura propia que integra mecanismos de ventilación, control electrónico, sensores, alarmas de seguridad y monitoreo de parámetros respiratorios, con la posibilidad de funcionar mediante la red eléctrica o baterías. Es una alternativa accesible, funcional y de bajo costo que contribuye a la atención de pacientes con dificultades respiratorias.

Al respecto, el profesor investigador, Galileo Cristian Tinoco Santillán, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, destacó que esta patente refleja el compromiso social de la casa de estudios. Al tiempo que, señaló que la pandemia permitió reconocer que los conocimientos individuales no eran suficientes para enfrentar un desafío de esa magnitud, por lo que fue indispensable integrar las experiencias de especialistas de diferentes disciplinas, demostrando lo que los investigadores pueden conseguir cuando unen sus capacidades y ponen su trabajo al servicio de la población.

Por su parte, Eder García Ziranda, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, resaltó que uno de los principales valores del proyecto fue lograr la integración de conocimientos de física, electrónica, mecánica y medicina en un mismo desarrollo tecnológico, tras expresar su orgullo por haber contribuido a concretar esta iniciativa y tener la oportunidad de compartir la experiencia con sus estudiantes, a fin de motivarlos a desarrollar proyectos que vayan más allá del aprendizaje en el aula.

En tanto, el ingeniero mecánico, Bayron Santoveña Chávez, calificó la obtención de la patente como un reto importante ante los desafíos de conseguir materiales nacionales debido a la escasez que prevalecía durante la pandemia, y seleccionar componentes ligeros que permitieran fabricar un equipo fácilmente transportable.

Precisó que el desarrollo debía considerar las normas nacionales e internacionales aplicables a este tipo de dispositivos, así como el uso de materiales biocompatibles que no representaran efectos adversos para las personas, “esta patente deja un legado para la Universidad y sus estudiantes, al demostrar que los objetivos importantes pueden alcanzarse con dedicación y trabajo colaborativo”.

En su turno, el profesor investigador, Alfredo Raya, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, explicó que la iniciativa surgió de la inquietud de contribuir desde la institución a enfrentar la emergencia sanitaria mediante una propuesta de solución para pacientes con COVID-19 que presentaran complicaciones pulmonares.

Recordó que inicialmente se convocó a un amplio grupo de profesores investigadores de distintas facultades y perfiles, cuyo principal desafío fue coordinar e integrar las diferentes ideas en un solo proyecto, con una visión de emergencia y procurando reducir los costos.

Asimismo, destacó que una de las mayores aportaciones de esta experiencia fue demostrar que la institución cuenta con el talento de profesores, estudiantes y laboratorios para desarrollar proyectos tecnológicos desde su concepción hasta su concreción, con resultados que pueden traducirse en beneficios directos para la sociedad.