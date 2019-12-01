UMSNH, sede del Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) será sede del XXIV Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica "Rompamos Paradigmas", un encuentro que busca convertirse en un espacio de reflexión para repensar críticamente las formas en que se comunica la ciencia, fortalecer el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, y promover enfoques innovadores, incluyentes y críticos para acercar el conocimiento a la población.

En rueda de prensa, la vicepresidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICyT), Luisa Fernanda González Arribas, explicó que el evento académico reunirá a especialistas de todo el país para intercambiar experiencias, cuestionar las prácticas actuales de divulgación y construir nuevas estrategias que permitan acercar la ciencia a un mayor número de personas, a través de un programa que contempla conferencias, talleres, mesas de discusión, presentación de carteles y ponencias orales, que tienen como propósito analizar los desafíos actuales de la divulgación científica y proyectar nuevas formas de comunicar el conocimiento.

Enfatizó que la divulgación de la ciencia busca empoderar a la ciudadanía, democratizar el acceso al conocimiento y mostrar que la ciencia y la tecnología forman parte de la vida cotidiana, permitiendo que las personas tomen decisiones mejor informadas, al tiempo que, precisó que, a diferencia de la difusión científica que está dirigida a especialistas, la divulgación está orientada al público en general, con el objetivo de despertar el interés, el asombro y que sepan que esa información les puede servir para tomar decisiones en su vida.

En su turno, el coordinador de la Investigación Científica de la UMSNH, Jaime Espino Valencia, informó que el evento académico se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre en el Centro Cultural Universitario (CCU), donde se espera la participación de alrededor de 300 divulgadores y divulgadoras de la ciencia provenientes de instituciones de educación superior, centros de investigación y diversos espacios dedicados a la comunicación pública de la ciencia en todo el país.

El funcionario destacó la importancia de la divulgación científica para generar un mayor impacto social, mostrando los avances científicos y tecnológicos en un lenguaje accesible para toda la población, al referir que, el reto no es sólo generar conocimiento sino comunicarlo de manera clara.

Por su parte, el subdirector de Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), Omar Jaime Espíndola, señaló que para la dependencia resulta fundamental impulsar espacios que acerquen a la sociedad el trabajo que realizan las instituciones académicas y los centros de investigación, ya que los avances científicos impactan directamente en la vida de las personas y en la sociedad en general.