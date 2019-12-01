UMSNH se alista para la ExpOrienta 2026; se realizará este 4, 5 y 6 de marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:42:36
Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) afina los últimos detalles para la realización de la 34 edición de la ExpOrienta, que se efectuará el 4, 5 y 6 de marzo próximo, por lo que la administración de la rectora Yarabí Ávila González, invita a todas y todos los estudiantes a asistir al evento de orientación vocacional más grande en el estado. 

La coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes, explicó que la ExpOrienta es una actividad clave para lograr la vinculación de la casa de estudios y acercar la oferta educativa que tiene la Universidad Michoacana con la sociedad y con las próximas generaciones de nicolaitas.

En ese sentido, indicó que, a través de este evento, la UMSNH ofrece a las y los visitantes información importante de las diferentes opciones educativas y donde adicionalmente se invita a otras instituciones de educación superior públicas y privadas que quieran también dar a conocer su oferta, para que las alumnas y alumnos de bachillerato tengan una gama de opciones y no se queden sin elegir una carrera universitaria.

La funcionaria apuntó que también se estarán dando a conocer todos servicios adicionales que ofrece la UMSNH, tales como el tema de intercambios internacionales para que las y los estudiantes sepan que como nicolaitas también tienen la oportunidad de ir a estudiar a otras partes del mundo, además de las tutorías y atención psicológica, como parte del acompañamiento durante su trayectoria escolar.

Con este evento, señaló la coordinadora, la casa de estudios busca que las alumnas y alumnos de bachillerato se informen para que decidan bien qué es lo que quieren estudiar, se descubran a sí mismos y se visualicen como futuros profesionistas, “es un espacio donde las y los jóvenes tendrán la oportunidad de conversar con investigadoras, investigadores y con estudiantes que ya están cursando las carreras universitarias y conocer sus propias experiencias”. 

Adelantó que se contará con diferentes stands en donde se estarán ofertando los más de 50 programas educativos de licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario, bachillerato nicolaita y servicios integrales de la institución, con charlas y conferencias cortas, “la invitación está abierta para que vengan, conozcan la Universidad Michoacana, se apropien de los espacios, de nuestros jardines, de nuestros edificios y que se imaginen y sientan cómo sería su vida universitaria”.

La ExpOrienta 2026 se realizará los días 4, 5 y 6 de marzo en las instalaciones de Ciudad Universitaria de las 9:00 a 15:00 horas, es un evento totalmente gratuito para estudiantes del bachillerato nicolaita, de escuelas incorporadas a la UMSNH, para alumnado de otras instituciones educativas de Morelia y del interior del estado, así como público en general.

