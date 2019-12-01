UMSNH requiere más de 5 mil millones de pesos para operar; no hay para pagar adeudos: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) quiere de más de cinco mil millones de pesos para su operatividad anual y no hay recursos para solventar los adeudos que la institución sostiene desde el 2018 o incluso desde años anteriores, manifestó la Rectora, Yarabí Ávila González.

En un encuentro con medios de comunicación en el marco de su tercer informe de actividades, la Rectora Nicolaita apuntó que el recurso del presupuesto pleno aprobado en 2024 como parte de la Reforma Constitucional a la UMSNH no tiene etiquetados los pagos de deudas de administraciones pasadas, por lo que, reiteró, hacerlo implica incurrir en responsabilidades administrativas que podrían ser observadas por los órganos fiscalizadores.

“Yo no tengo el recurso para hacer esto”, enfatizó al señalar que los pagos que se han hecho se realizaron con recursos propios, pero que no son suficientes para cubrir los adeudos que, dijo, vienen como consecuencia de gestiones pasadas que de manera irresponsable hicieron modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) sin garantizar que se contaba con los recursos para ello.

Por su parte, Enrique Eduardo Román García, tesorero Nicolaita, apuntó que ni el convenio marco que se firma con estado y federación, ni el ejercicio anual no contemplan el pago de adeudos, al contrario, hubo una disminución de recursos que envía la federación (que son 90% para gastos personales y 10% para gastos operativos), pues en el año 2025 tuvieron que enviar 115 millones de pesos y fueron aproximadamente 100 millones únicamente.

De la misma manera, enfatizó que hay cláusulas del CCT que no están sustentadas en el presupuesto, por ejemplo, se contemplan 60 días de aguinaldo y la federación solo reconoce 40 en el convenio, por lo que estado debe aportar para solventar este pago.

Román García manifestó que se requieren recursos extraordinarios de estado y federación para poder solventar los adeudos que aún se tienen, pero además, que la Máxima Casa de Estudios requiere entre 5 mil 300 y 5 mil 400 millones de pesos para su gasto anual.

Finalmente, señaló que para este año fueron aprobados 4 mil 854 millones 807 mil 507 pesos de presupuesto para la Universidad Michoacana, de los cuales, aproximadamente 2 mil 465 millones son aportados por la federación y 2 mil 389 millones por el estado.