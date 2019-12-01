UMSNH reconoce trayectoria de la licenciada Guadalupe Morales, ejemplo de entrega y compromiso con la educación 

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce la destacada trayectoria de la licenciada María Guadalupe Morales Ledesma, quien a lo largo de su vida demostró su compromiso con la educación y la justicia.

La rectora Yarabí Ávila González manifestó que la dedicación, sabiduría y calidad humana de la catedrática nicolaita deja una huella imborrable en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. “Su pasión por la enseñanza, su amor por la Universidad, su compromiso con la justicia y su ejemplo profesional y como persona seguirán inspirando a generaciones enteras y sobre todo a nosotras las mujeres quienes siempre la admiramos”, afirmó.

Este lunes 24 de noviembre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará un homenaje póstumo a la abogada nicolaita, el cual se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La licenciada María Guadalupe Morales Ledesma fue egresada de dicha dependencia académica, durante su carrera profesional fue cofundadora del Colegio de Abogadas de Michoacán A.C, en donde se convirtió en la segunda presidenta en la historia del organismo, impulsando la consolidación del liderazgo jurídico femenino en el Estado.

En el plano universitario, fue consejera universitaria, profesora, así como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas. En su paso por la administración pública, se desempeñó como directora del Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y directora general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), aunado a ello, fue diputada Federal.

Cabe señalar que, el Colegio de Abogadas de Michoacán A.C., instituyó en el presente año la Presea “Lic. María Guadalupe Morales Ledesma”, reconocimiento que fue otorgado por primera vez a la doctora Morelia Peña Belmonte.