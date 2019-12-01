UMSNH reconoce a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nicolaita ejemplar 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 15:43:45
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, reconoce a la doctora Lucero Ibarra Rojas como una nicolaita ejemplar, quien ahora tendrá la encomienda de dirigir el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE).

La doctora Ibarra además de que es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se desempeñó como docente de la UMSNH, ratificando que en nuestra institución se forman a grandes profesionistas que ponen en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios. 

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó el martes pasado a la doctora Ibarra como titular de dicho organismo, en este sentido, la Universidad Michoacana le desea el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda, y reconoce la trayectoria de la abogada nicolaita, quien será aliada para seguir fortaleciendo a nuestra comunidad. 

La casa de estudios resalta el profesionalismo y la excelencia académica de sus egresadas y egresados, quienes destacan en los distintos ámbitos.

