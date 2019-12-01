UMSNH, Recibe la venera al mérito institucional en el fortalecimiento del Estado Derecho por parte de la comunidad jurídica

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibió la Venera al Mérito Institucional en el Fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de la Comunidad Jurídica de Michoacán, galardón que fue recibido por la rectora Yarabí Ávila González, en el marco de la conmemoración del Día del Abogado y la Abogada.

Frente a las y los representantes del Poder Judicial estatal y federal, de los Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Derecho, funcionarias, funcionarios y estudiantes, la rectora agradeció profundamente el reconocimiento otorgado a la Máxima Casa de Estudios, a nombre de las alumnas y alumnos, del personal administrativo y docente, “y por supuesto de todo Michoacán, porque en cada esquina se encuentra un nicolaita que forma parte de esta gran familia”.

Ávila señaló que celebrar el Día del Abogado en la UMSNH, es mucho más que un gesto protocolario, porque el Derecho y la Universidad comparten una misma vocación, al referir que, ambos existen para poner límites razonados al poder, para dar cause institucional al conflicto y para sostener que la convivencia humana puede organizarse a partir de la razón y no de la fuerza.

“Quiero decirlo con todo respeto, pero también con toda claridad, porque es el corazón del mensaje que hoy traigo, los derechos se conquistan ejerciendo, no es invocándolos en lo abstracto, ni enunciándolos en un decreto; se conquistan practicándolos, sosteniéndolos y cuando hace falta, defendiéndolos ante la adversidad”.

Esa, dijo, es precisamente la lección que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha vivido en carne propia durante toda la vida y también en los últimos años. Es la lección que hoy quiero compartir con ustedes Comunidad Jurídica de Michoacán, porque estoy convencida de que ustedes mejor que nadie, les interesa escuchar como una institución centenaria decidió ejercer su autonomía en los hechos y no solamente proclamarlos en papel.

Al respecto, señaló que autonomía universitaria no es como algunos señalan, un privilegio corporativo, ni una zona de excepción frente a la ley, es una condición institucional que permite que el conocimiento se produzca sin tutelas externas, que las ideas circulen sin permisos y que la comunidad universitaria se gobierne a sí misma conforme a sus propias normas y también a los intereses de la comunidad.

La rectora compartió ante las y los juristas que, la UMSNH llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica y al Reglamento Interno de la institución, con lo cual se actualizaron estructuras, se precisaron competencias y se fortalecieron los mecanismos de gobierno universitario.

En este sentido, indicó que cada una de las acciones que se han realizado en la casa de estudios ha sido para lograr que la institución siga creciendo grande y fuerte, “todo ello lo hacemos por la comunidad, porque todos somos legado nicolaita y porque todos somos familia nicolaita y por eso nos debemos respeto, y nos debemos acompañamiento para seguir buscando la justicia en cada rincón de nuestra Universidad”.

La rectora agradeció el reconocimiento otorgado a la Máxima Casa de Estudios, a nombre de las 70 mil personas que la integran y sobre todo, de las nuevas generaciones que entrarán a la UMSNH a buscar lograr cumplir sus sueños.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Miguel Ángel Medina Romero, en representación de la Comunidad Jurídica, subrayó el papel de las universidades en la formación de profesionistas del Derecho, tras precisar que cuando una universidad se consolida, se fortalece el país entero, pero si se debilita, “nos debilitamos todos, por eso la solidez de nuestras universidades no es un asunto gremial, de discurso o sentimental, es una asunto de Estado. De ahí, que la Comunidad Jurídica de Michoacán hoy reconozca con la Venera al Mérito Institucional en el Fortalecimiento del Estado de Derecho a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”.

La Universidad, añadió, somos todos, quienes egresamos de ella y quienes también recibimos capacitación, profesionalización, enseñanzas y servicio público de quienes en ella estudiaron. “Los nicolaitas, la familia nicolaita, al conferirla, honramos a la institución y con ella a cada universitaria y cada universitario que desde su aula, su cubículo, su clínica jurídica, su juzgado, su despacho o su oficina pública contribuyen a forjar el México que construye con esfuerzo y con trabajo todos los días”.

Medina Romero precisó que en la Venera que recibe la UMSNH, va inscrita cada una y cada uno de los profesores, académicos, bibliotecarios, egresados, directivos y universitarios. “A ellos, tanto como a la institución se dirige hoy, este reconocimiento por parte de la Comunidad Jurídica de Michoacán, señora rectora, le solicitamos recibir esta distinción a nombre de la comunidad universitaria y conservarla en custodia para ella, para cada universitario, para que en ella se reconozca cada una de las voluntades que han hecho grande a la Casa de Hidalgo, en la que coincidimos todos y donde Michoacán se piensa a sí mismo con rigor y visión de futuro”.