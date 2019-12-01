Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) promueve la inclusión, la igualdad y la no discriminación como ejes fundamentales de la institución, señaló el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, Christian Israel Bocanegra Díaz.

Lo anterior, al inaugurar la conferencia “La inclusión como eje de la comunidad universitaria nicolaita”, con el propósito de fortalecer la práctica de los Derechos Humanos en la vida universitaria mediante la capacitación y motivación de docentes, directivos y personal administrativo, precisó el funcionario.

Acompañado de la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes, de la titular de la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género, Paulina Vega Aguilar y del enlace institucional del Comité de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, Omar Becerra Moreno, quien dictó dicha ponencia, Bocanegra Díaz, afirmó que, con este y otros esfuerzos similares, se aspira a generar un impacto estratégico profundo y duradero en la institución.

Puntualizó que hablar de inclusión como eje de la comunidad universitaria es ir más allá de la simple tolerancia o de la aceptación pasiva de la diversidad, “significa reconocer que la inclusión es un pilar activo, una condición indispensable para la excelencia académica, la innovación, la convivencia pacífica y la justicia social”.

Bocanegra Diaz consideró que una universidad que incluye, es una universidad que potencia el talento de todas y todos sus integrantes, que fomenta el pensamiento crítico desde la pluralidad de perspectivas y que forma no sólo grandes profesionales sino ciudadanos comprometidos con un mundo más equitativo.

La construcción de una universidad verdaderamente inclusiva, añadió, es una tarea monumental, pero es ante todo una responsabilidad compartida que nos convoca a todas y todos, y que da continuidad a nuestro legado humanista. “Estoy convencido que la capacitación del personal docente, directivo y administrativo se traducirá en acciones concretas que incidirán positivamente en el estudiantado y en el clima institucional general, creando un círculo virtuoso de respeto y corresponsabilidad”, sostuvo.