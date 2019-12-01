UMSNH promueve la divulgación científica en las regiones del Estado; Unidad Profesional del Balsas realizará Coloquio Internacional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 16:59:24
Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Refrendando su compromiso con la formación integral, la investigación científica y la vinculación social, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Secretaría Académica y la Unidad Profesional del Balsas, convoca al XX Coloquio Internacional Multidisciplinario de Divulgación Científica, un espacio propicio para la divulgación del conocimiento científico y el intercambio de resultados de investigación, que se llevará a cabo de manera presencial del 24 al 27 de noviembre en las instalaciones de dicho plantel, ubicado en el municipio de Huetamo.

El director de la Unidad Profesional del Balsas, Rómulo Duarte Duarte destacó que este evento considerado un símbolo de la dependencia académica y de la región, cumplirá este año dos décadas de realizarse de manera casi ininterrumpida, consolidándose como un referente para compartir conocimientos y mejorar las prácticas en la divulgación de la ciencia. 

Explicó que serán cuatro días de actividades donde se presentarán conferencias, talleres y mesas redondas con la presencia de expertos y expertos nacionales e internacionales, así como profesoras, profesores, investigadoras e investigadores y estudiantes de las diversas disciplinas, con el fin de acercar la ciencia a todos los niveles de la sociedad.

El funcionario comentó que es un evento muy importante para la región que congrega a ponentes mexicanos como extranjeros, alumnado de diferentes universidades, así como a miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

Los ejes temáticos del coloquio abarcan las siguientes áreas del conocimiento: Economía y Administración; Derecho y Ciencias Sociales; Educación y Psicología; Humanidades; Ingeniería, Arquitectura y Desarrollo Tecnológico; Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; Medicina y Ciencias de la Salud; Biología y Química; Fisicomatemáticas y Ciencias de la Tierra.

La invitación para el evento académico científico está abierta para la comunidad nicolaita y para todas las universidades nacionales e internacionales interesadas en participar. Cabe señalar que, los mejores trabajos serán contemplados para su publicación en la revista científica de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la UMSNH o en un libro en formato digital; para más detalles de la convocatoria dirigirse al correo electrónico coloquio.upbh@umich.mx

