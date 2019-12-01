UMSNH, primera “Universidad Dorada”; administración de Yarabí Ávila se suma a la lucha contra el cáncer infantil  

Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) reconoció a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como “Universidad Dorada” derivado de las acciones que la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González ha realizado en favor de las niñas, niños y adolescentes que tienen dicho padecimiento.

Tras la firma de convenio entre la casa de estudios y AMANC se implementaron una serie de actividades en donde las y los nicolaitas se sumaron activamente.

La rectora Yarabí Ávila destacó la labor que realiza la Asociación, así como la disposición de la comunidad universitaria para participar, y de manera especial a las Embajadoras y Embajadores de la Esperanza quienes formaron parte de la campaña de donación de sangre. “Es aquí donde ese humanista por siempre se hace realidad, en aquellas palabras que las convertimos en acciones para beneficio de otros”.

De igual forma, refrendó que la UMSNH continuará trabajando de la mano con AMANC en torno a esta noble causa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, David Gutiérrez, destacó la relevancia del convenio signado con la Universidad Michoacana, al referir que es el de mayor importancia a nivel académico y social que ha tenido la organización.

“Estamos muy emocionados con este tipo de alianzas, que no solamente representa un donativo, no sólo representa una campaña conjunta en donación de sangre, sino que representa una esperanza de futuro”, indicó.

En este sentido, reconoció la sensibilidad de la rectora Yarabí Ávila para que la casa de estudios sea aliada en la atención oportuna del cáncer infantil y refirió que el objetivo es seguir incrementando los niveles de colaboración con la UMSNH.

Cabe señalar que como parte de estas acciones conjuntas, la comunidad de la Universidad Michoacana ha participado

donando ropa, despensa, artículos de limpieza y tapas de plástico para esta causa, en tanto, a través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), la institución llevó la extensión del Tianguis de la Ciencia a las instalaciones de AMANC.