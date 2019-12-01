UMSNH presenta resultados del proceso de admisión al bachillerato Nicolaita 

Morelia, Michoacán, a 06 de julio de 2026.- En el marco de la entrega de resultados del proceso de admisión al Nivel Medio Superior y Técnico en Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, convocó a las y los estudiantes a poner todo su empeño desde el primer día de clases para obtener el Pase por Pase por Excelencia Académica del Bachillerato a Programas Educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario.

Flanqueada por las y los directores de las siete escuelas preparatorias de la institución, así como de la modalidad en línea, y con la presencia de la notaria Pública No. 97, Isania Solórzano, la rectora manifestó a quienes se incorporarán como alumnas y alumnos matriculados, que la casa de estudios los espera con los brazos abiertos.

“Los felicitamos a todas y a todos los jóvenes que el día de hoy inician un camino como estudiantes nicolaitas en las preparatorias de nuestra Universidad, donde seguramente encontrarán amigos, amigas, y siempre una mano que les ayudará a seguir creciendo y a ser mejores cada día”.

Ávila las y los invitó a ser de las y los mejores estudiantes y dedicarse a sus clases, durante los tres años del bachillerato, lo que dijo, les va a permitir obtener el Pase por Excelencia Académica, mediante el cual, podrán ingresar de manera directa a la licenciatura de su elección. “Así es que, que sea una meta, un objetivo, ya lograron ingresar a la Universidad Michoacana, ahora tendrán otro, que será tener las mejores calificaciones para que puedan acceder a este beneficio”.

Nosotros, añadió, lo que queremos es formar estudiantes íntegros, comprometidos con la verdad, con el conocimiento, con la justicia y con el bienestar de nuestra comunidad nicolaita, porque esto va a permear hacia el exterior de nuestra Universidad, donde todos y todas queremos, precisamente transformar nuestro estado, nuestro país y tener profesionistas que también sigan siendo responsables y comprometidos con los sectores que más lo necesitan.

Tras desearles que esta etapa esté llena de aprendizaje, amistades y retos superados, la rectora señaló que en la UMSNH se trabaja por la paz y la no violencia, en tanto, a las madres y padres de familia los invitó a estar muy pendientes de la información oficial que se genere en la institución, así como de que sus hijas e hijos se den de alta en el seguro facultativo.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, compartió que a partir de este momento todos y cada uno de los aspirantes al Bachillerato Nicolaita pueden consultar en la página www.umich.mx, el plantel y el horario en el que ingresarán. “Comentar que la asignación se basó en un algoritmo desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, donde se tomó en cuenta la escuela preparatoria más cercana al lugar en donde habita cada uno de nuestros aspirantes a la Universidad Michoacana”.

En tanto, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, detalló que una vez que las y los estudiantes consulten la preparatoria asignada, este 07 de julio recibirán un correo electrónico donde podrán descargar toda la información que requieren para su inscripción, que deberán realizarla del 15 al 18 de julio, la cual se podrá efectuar en línea o de manera personal.

Apuntó que debido a que no se aplicó examen de admisión, las alumnas y alumnos deberán realizar un curso de inducción, y asistir a unas pláticas informativas en donde también participarán madres, padres o tutores, por lo que los exhortó a estar pendientes de los canales oficiales de la UMSNH para conocer la fecha, lugar y horario.