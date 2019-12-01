UMSNH no tiene competencia, programas educativos renovados y de calidad lo respaldan

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2025.- Programas educativos renovados acorde a las necesidades actuales, así como acreditados por su calidad, una ubicación estratégica en el centro del país, maestras y maestros altamente capacitados, un impulso sin precedente al deporte y a la vinculación con el sector productivo, así como la estabilidad que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha alcanzado al no tener ningún paro de actividades académicas, aunado a su riqueza histórica demuestran que la Máxima Casa de Estudios ofrece una oferta educativa de excelencia que no tiene competencia en la región.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que ese cúmulo de características le dan una gran fortaleza a la institución, tras referir que en este periodo se ha puesto especial énfasis en la evaluación de todas las áreas de la Universidad lo que ha permitido revisar las fortalezas que se tienen pero también las debilidades para poder convertirlas en oportunidades encaminadas a que las y los estudiantes nicolaitas tengan las herramientas necesarias para ser más competitivos en el campo laboral.

Agregó que la labor desarrollada por los distintos sectores de la UMSNH ha permitido que el 99.98 por ciento de la matrícula de licenciatura estudie en programas reconocidos por su calidad, “pero la mejora continua debe ser constante y el compromiso que tenemos para que la Universidad progrese se forja todos los días, porque queremos seguir manteniendo el liderazgo que caracteriza a nuestra casa de estudios”.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que durante la administración de la rectora Yarabí Ávila se ha puesto en el centro a la evaluación externa, lo que dijo, le permite crecer a la UMSNH y mejorar los niveles de calidad, “evaluamos nuestros programas de estudios de bachillerato, de licenciatura y de postgrado, prueba de ello es que actualmente el 99.98 por ciento de las y los estudiantes de licenciatura están estudiando en programas acreditados tanto de manera nacional como internacional”.

Afirmó que lo anterior permite que las carreras de la UMSNH sean pertinentes y resuelvan las problemáticas de la sociedad, y que las y los egresados nicolaitas se conviertan en agentes de cambio. Detalló además que se está realizando un intenso trabajo de actualización de todos los planes de estudio, tras referir que es una obligación pero también es un compromiso que tiene la institución con la sociedad.

“Estamos tomando en cuenta la opinión de nuestros egresados, de los empleadores, estamos también considerando políticas nacionales, así como los criterios de los organismos acreditadores, entonces todo esto nos permite tener planes altamente competitivos y ser una universidad de clase mundial”, sostuvo.

El funcionario apuntó que en el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales también se encuentra trabajando en este renglón, lo que le va a permitir tener un programa consolidado y actualizado, tras señalar que actualmente la licenciatura cuenta con una acreditación internacional que precisamente muestra la calidad que se tiene en el plan de estudios.