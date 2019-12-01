UMSNH logró su séptimo triunfo consecutivo en el Torneo de Verano de la Liga Municipal 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 18:17:18

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- El equipo femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue imparable en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, pues este sábado goleó 5-0 al Deportivo Galeana en duelo correspondiente a la Jornada 7.

El juego se desarrolló en la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) y Alexa Villalobos fue la encargada de comandar la victoria nicolaita al marcar un triplete, Abril Tapia y Viridiana Pérez cerraron la cuenta al anotar un tanto cada una.

"Estoy muy contenta por el buen paso del equipo y por ayudar anotando goles. Todavía falta para lograr el objetivo, pero vamos por buen camino", comentó Alexa Villalobos.

Con su séptimo triunfo consecutivo, las representantes de la Casa de Hidalgo siguen con su paso perfecto al acumular 21 puntos y se mantienen como líderes del certamen.