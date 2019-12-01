UMSNH lanza convocatoria para “Sumar y multiplicar por Michoacán” con servicio social 

UMSNH lanza convocatoria para “Sumar y multiplicar por Michoacán” con servicio social 
Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- En tan sólo dos meses las y los estudiantes y egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrán realizar su servicio social, luego de que la institución abriera esta nueva modalidad para el alumnado, quienes deberán participar en un proyecto que beneficie al estado a través de la estrategia “Súmate y multiplica por Michoacán”. 

La rectora Yarabí Ávila González señaló que las actividades a desarrollar tienen el objetivo de impactar de manera positiva en sus comunidades y promover la visión humanista que caracteriza a la Máxima Casa de Estudios.

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que este nuevo programa permitirá que los estudiantes interesados puedan realizar en dos meses el servicio social y lo podrán realizar desde los primeros años de su carrera. El planteamiento es que puedan participar en un proyecto de impacto en la sociedad michoacana.

Precisó que participan los programas educativos de nivel licenciatura con excepción de los que pertenecen al área de la Salud, ya que hay un procedimiento muy específico en estos casos.

“Realizar el servicio social es una obligación para todos los estudiantes, y aquí la intención es de que se pueda realizar con actividades comunitarias en las que participa la Universidad”, resaltó el secretario Académico. 

El funcionario invitó a las y los alumnos y egresados a participar en este programa, tras referir que ya pueden realizar su trámite, enviando un correo electrónico a haz.paro.por.michoacan@umich.mx, en donde se les darán las indicaciones para comenzar su proceso de registro.

