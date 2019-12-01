UMSNH inaugura la LIDEBANI 2026; convocan a estudiantes a priorizar el compañerismo

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Al inaugurar la Liga Deportiva del Bachillerato Nicolaita (LIDEBANI), la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, convocó a las y los estudiantes a priorizar el compañerismo y a trabajar en equipo para obtener los mejores resultados.

Con la presencia de las directoras y directores de las preparatorias de la casa de estudios, la rectora manifestó su satisfacción por el arranque de esta justa, tras señalar que en la UMSNH se continuará promoviendo el deporte como un eje central en la formación del estudiantado porque representa disciplina, compromiso, empatía y responsabilidad.

A las y los jóvenes les manifestó que en una competencia ganar el primer lugar y obtener el trofeo no lo es todo, “el trofeo verdadero es el que ustedes se preocupen si un amigo se cae y se lastima un tobillo, una rodilla, una muñeca, ese es el verdadero trofeo y eso es lo que verdaderamente enseña el deporte, el que nos preocupemos y seamos sensibles por lo que le pasa al compañero, si en un equipo todas y todos estamos bien nos va a ir mejor”.

La rectora enfatizó que en la Universidad Michoacana se promueven valores que construyen un mejor mañana, e invitó a las y los estudiantes a seguir practicando el deporte, y en caso de no obtener los resultados que se desean los instó a no decaer y no dar un paso atrás. “Todos los días algo nos puede salir mal pero eso no tiene que ponernos tristes o quitarnos la motivación, lo malo sería no volverlo a intentar, si lanzamos un balón al tablero y no lo encestamos, quiere decir que debemos seguir practicando e intentar de nuevo”.

Ávila compartió con las alumnas y alumnos que lo más importante es el aprendizaje que se llevan a través de todas competencias que se realizan en la LIDEBANI, donde dijo, se gana haciendo equipo, “Felicidades a todas y todos los deportistas, a sus entrenadoras, entrenadores y también a nuestras directoras, directores y funcionarios que impulsan el deporte”.

Por su parte, Fernando López Guillén, coordinador general de la División del Bachillerato Nicolaita, concibió el deporte como una extensión del aula, como un escenario donde se forja el carácter, se cultiva disciplina y se aprende el valor del trabajo en equipo, “en cada cancha y en cada tablero se reflejan los principios que nos definen, el respeto, la perseverancia, la solidaridad y el compromiso con uno mismo y con los demás”.

Precisó que la LIDEBANI es una oportunidad para que las y los estudiantes pongan a prueba su esfuerzo, su constancia y su pasión, en disciplinas como el básquetbol, el voleibol, el fútbol y el ajedrez, tras asegurar que la presencia de todas las preparatorias de la UMSNH reafirman al Bachillerato Nicolaita como una comunidad dinámica, unida y comprometida con el desarrollo integral de su juventud.

“Compitan con honor, respeten a sus adversarios y mantengan siempre en alto los valores que distinguen a nuestra Universidad, que cada encuentro sea una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad nicolaita”, añadió.

En uso de la palabra, el director de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Manuel Calderón Ramírez dio la bienvenida a las diferentes representaciones nicolaitas, “hoy es un día muy importante para todos, hoy debemos construir una contienda sana y abierta porque esa es la cultura que se debe generar en nuestro bachillerato, las contiendas siempre son buenas sobre todo para superar todos los retos a los que nos enfrenta la vida”.

Destacó al deporte como una parte importante en la formación del alumnado, “los recibimos con los brazos abiertos, ustedes son el semillero de las licenciaturas, en ustedes se deposita la ciencia, la cultura, el arte y el deporte, fundamentales en su desarrollo como futuros profesionistas nicolaitas”.