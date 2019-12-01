UMSNH fija postura tras hechos violentos en la Casa del Estudiante Nicolaita; anuncia investigaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 11:44:24

Morelia, Michoacán, 2 de diciembre del 2025.- Tras los hechos registrados la noche del lunes en la Casa del Estudiante Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado oficial en el que expresó su postura y reiteró su respaldo a las Casas del Estudiante que dependen de la institución.

La Máxima Casa de Estudios manifestó su rechazo a cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física de las y los moradores de estos espacios.

“No permitiremos que se violenten los derechos humanos de nadie. Nuestra comunidad merece vivir en entornos de paz y libres de violencia, alejados de amenazas por parte de organizaciones externas”, señaló la institución educativa.

La UMSNH anunció que realizará las investigaciones correspondientes conforme a su normativa interna y canalizará las denuncias pertinentes ante las instancias legales.

Asimismo, aseguró que continuará brindando acompañamiento legal y apoyo institucional a los estudiantes en los temas que se requieran “ahora y en el futuro, respetando su organización interna”.

Los hechos generaron diversas versiones. Inicialmente, se denunció la irrupción violenta de un grupo porril armado en la Casa Nicolaita, lo que habría dejado personas heridas e incluso señalado a autoridades universitarias por presunta omisión.