UMSNH continúa recorriendo los municipios michoacanos con las Ferias del Bienestar

UMSNH continúa recorriendo los municipios michoacanos con las Ferias del Bienestar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:22:58
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Urandén de Morelos, Pátzcuaro, Michoacán, a 08 de octubre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa recorriendo los municipios de la entidad, a través de las Ferias del Bienestar que promueve el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaúm Pardo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

Este jueves, personal de la casa de estudios visitó la isla de Urandén de Morelos, y previamente diversos ayuntamientos, con el objetivo de acercar la oferta educativa nicolaita a las y los jóvenes, de igual forma, se han desarrollaron actividades de divulgación de la ciencia, talleres dirigidos a niñas y niños, charlas, así como dinámicas interactivas, por mencionar algunas de las acciones implementadas. 

La administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González reafirma su disposición para seguir participando en las estrategias que la Federación establezca en beneficio de la sociedad michoacana, y reconoce los esfuerzos que se han realizado en la entidad por parte del Gobierno de México. 

Cabe señalar que en lo que resta del mes de octubre, la Universidad Michoacana tiene previsto participar en las ferias que se estarán llevando a cabo en los municipios de Villa Madero, Ixtlán y Tlazazalca.

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