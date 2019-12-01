UMSNH capacita en Primeros Auxilios a entrenadores, docentes y deportistas nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Con el objetivo de contar con entornos más seguros e impulsar una cultura de la prevención, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, realizó el Curso de Primeros Auxilios dirigido a entrenadoras y entrenadores de los selectivos deportivos nicolaitas, estudiantes, así como a profesoras y profesores de Educación Física de bachillerato.

Las y los participantes coincidieron en la relevancia de este tipo de talleres ya que tanto en el ámbito deportivo como en la vida diaria es importante tener conocimientos básicos respecto a dicho tema ante cualquier eventualidad.

“La rectora Yarabí Ávila se ha preocupado por generar entornos más seguros, creemos que la capacitación continua es importante en temas de primeros auxilios, por eso se hizo la invitación a los entrenadores de alto rendimiento, profesores de Educación Física y a nuestros atletas para que tengan la noción de cómo reaccionar a alguna emergencia. No seremos expertos en el área médica, pero sí podemos brindar una primera atención adecuada para evitar lesiones más graves o situaciones de peligro”, comentó Julio César Juárez, jefe del Departamento de Deporte Universitario de la UMSNH.

Por su parte, el entrenador de la Selección de Natación, Juan José Vázquez, consideró que este tipo de cursos son muy importantes para toda la comunidad universitaria, no solamente para las y los entrenadores, “es para ver qué hacer ante algún siniestro, es muy alarmante a veces el tener que estar presente ante alguna situación así y creo que deberíamos saber lo básico para saber responder conforme a lo que nos han enseñado”.

El coach del equipo varonil de básquetbol, Juan García, apuntó que en cualquier deporte se está expuesto a una caída o golpe, por lo que este tipo de talleres son fundamentales, “es bueno tener por lo menos el conocimiento indispensable para poder apoyar a los deportistas en alguna situación”.

Algunos de los fundamentos que se enseñaron en el curso fueron cómo aplicar técnicas de inmovilización y traslado seguro de personas lesionadas, intervenir adecuadamente ante emergencias respiratorias y aplicar reanimación cardiopulmonar.