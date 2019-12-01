UMSNH apuesta por la sustentabilidad; participa en reunión del Complexus

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación, intercambiar experiencias y contribuir a la construcción de estrategias que favorezcan la incorporación transversal de la sustentabilidad en la casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) participa en la reunión ordinaria del Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabilidad (COMPLEXUS).

La actividad académica que se realiza en el marco de la XIX Semana de la Cultura Ambiental de la Universidad del Caribe reúne a representantes de diversas instituciones del país, generando un espacio de trabajo y articulación interinstitucional en pro del medio ambiente.

Es importante señalar que durante las jornadas se estarán abordando temas relacionados con los indicadores de sustentabilidad, los resultados de EcoTest, en donde la Máxima Casa de Estudios del estado participa, así como los avances vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la acción climática, la revisión del plan de trabajo del Consorcio y las acciones conmemorativas por su XXV aniversario.

El secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, indicó que la presencia de la Universidad Michoacana en este importante evento, resulta congruente con el compromiso institucional de promover una formación humanista, socialmente responsable y orientada a la atención de problemáticas ambientales y sociales, mediante la articulación de la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión universitaria, tal y como ha sido la instrucción de la rectora Yarabí Ávila González.

De igual forma, puntualizó que, la reunión ofrece un espacio para conocer herramientas e indicadores que pueden contribuir al seguimiento y evaluación de las acciones universitarias en materia de sustentabilidad, así como para identificar oportunidades de colaboración académica e interinstitucional.

Cabe señalar que, tras su participación en la reunión de COMPLEXUS, se prevén como resultados institucionales, la recuperación de información y herramientas sobre indicadores de sustentabilidad, EcoTest y seguimiento de los ODS; identificación de buenas prácticas y experiencias que puedan contribuir al fortalecimiento de las acciones de sustentabilidad en la UMSNH, además de identificar posibles iniciativas de colaboración académica y proyectos conjuntos.