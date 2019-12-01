UMSNH apuesta a la invención y la innovación; IMPI otorga ocho Títulos de Patentes a la casa de estudios

Morelia, Michoacán, a 03 de enero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) apuesta a la invención y la innovación, de esta forma, durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González se ha dado un decidido impulso a la investigación.

En este sentido, durante el 2025, la casa de estudios recibió por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ocho Títulos de Patente producto del trabajo de investigadoras e investigadores nicolaitas.

Durante la visita que realizó el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo a la UMSNH en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, hizo entrega de dichos reconocimientos y destacó que recientemente se ha impulsado con mayor intensidad la propiedad industrial en la entidad, y de manera especial en la Universidad Michoacana, tras destacar su vocación innovadora y señalar que es la institución que más patenta en el Estado.

En tanto, la rectora Yarabí Ávila resaltó la riqueza de conocimiento que se gesta en las aulas y en los laboratorios de la Máxima Casa de Estudios, el cual se pone al servicio de la sociedad y reconoció el trabajo de las y los investigadores que recibieron el Título de Patente, quienes dijo, demuestran que a pesar de las dificultades el espíritu nicolaita siempre encuentra la forma de prevalecer y de crear, al tiempo que, afirmó que proteger la invención es un acto de justicia hacia el esfuerzo de años de investigación.

Cabe señalar que los Títulos de Patente recibidos fueron para invenciones en el ámbito de la salud y de la agricultura