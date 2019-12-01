Aprehenden a presunto responsable del delito de feminicidio, ocurrido en el municipio de Villa Madero, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Rafael Salvador “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de Columba S., fue aprehendido por la FGE.

Sobre al particular se informó que con base en los datos de prueba obtenidos durante la investigación, se estableció que la víctima inició una relación de convivencia con el investigado en el mes de abril de 2023, en el municipio de Madero, periodo en el que presuntamente fue sometida a diversos actos de violencia física y psicológica.

Así mismo, las indagatorias permitieron determinar que el 22 de diciembre de 2025, la víctima se encontraba en la colonia Buenos Aires, del citado municipio, lugar al que arribó el investigado a bordo de un vehículo, al cual subió a la víctima y posteriormente la privó de vida. El cuerpo de la víctima fue localizado en una brecha de terracería que conduce de la localidad Puente Coraza a Cruz del Plato, en el municipio de Madero.

Derivado de las diligencias realizadas por el personal ministerial, se solicitó ante la autoridad jurisdiccional la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplimentada por personal de la institución.

El imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica en los plazos establecidos por la ley.