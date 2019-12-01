Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano

Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 10:45:52
Caracas, Venezuela, 4 de enero del 2026.- El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, afirmó este domingo que gran parte del equipo de seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro murió durante la operación realizada por Estados Unidos para capturarlo en Caracas.

En un mensaje transmitido por la televisora estatal, Padrino no precisó el número exacto de víctimas, pero sostuvo que entre los fallecidos se encuentran integrantes del equipo de seguridad presidencial, soldados y civiles.

El funcionario respaldó además la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, señaló Padrino al dar lectura a un comunicado oficial.

El ministro aseguró que las fuerzas armadas se encuentran activadas en todo el territorio venezolano con el objetivo de garantizar la soberanía nacional y el orden interno, en medio de la crisis política generada por la captura del mandatario.

El gobierno venezolano denuncia una violación a su soberanía y mantiene operativos de seguridad a nivel nacional.

