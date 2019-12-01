UMSNH apuesta a la cultura de prevención de enfermedades; se registra gran afluencia en la Feria de la Salud

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Fomentar la salud integral de la comunidad e impulsar una cultura de la prevención de enfermedades es uno de los objetivos primordiales de la Feria de la Salud que realizó este martes la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, en donde se contó con una gran afluencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante la jornada, se promovió la vacunación contra el sarampión, influenza y tétanos, también se brindó atención psicológica y orientación sobre métodos anticonceptivos, se realizaron toma de presión y de glucosa, entre otros servicios que se estuvieron proporcionando a las y los cientos de jóvenes que acudieron.

La coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubi Rangel Reyes, apuntó que en esta edición se ha fomentado la salud integral, “que las personas sepan que no solamente la salud física es importante, también hay que darle atención a la salud mental”.

La funcionaria destacó que se superó la afluencia en la feria, lo que refleja que la comunidad nicolaita está comprometida con el cuidado de su salud, por lo que próximamente se estarán realizando otras actividades enfocadas a este tema.