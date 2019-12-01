UMSNH apuesta a la cultura de prevención de enfermedades; se registra gran afluencia en la Feria de la Salud

UMSNH apuesta a la cultura de prevención de enfermedades; se registra gran afluencia en la Feria de la Salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 15:32:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Fomentar la salud integral de la comunidad e impulsar una cultura de la prevención de enfermedades es uno de los objetivos primordiales de la Feria de la Salud que realizó este martes la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, en donde se contó con una gran afluencia de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Durante la jornada, se promovió la vacunación contra el sarampión, influenza y tétanos, también se brindó atención psicológica y orientación sobre métodos anticonceptivos, se realizaron toma de presión y de glucosa, entre otros servicios que se estuvieron proporcionando a las y los cientos de jóvenes que acudieron. 

La coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubi Rangel Reyes, apuntó que en esta edición se ha fomentado la salud integral, “que las personas sepan que no solamente la salud física es importante, también hay que darle atención a la salud mental”.

La funcionaria destacó que se superó la afluencia en la feria, lo que refleja que la comunidad nicolaita está comprometida con el cuidado de su salud, por lo que próximamente se estarán realizando otras actividades enfocadas a este tema.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fortalecen SSC y ATF colaboración estratégica en seguridad en Querétaro
Al menos 3 muertos y 6 heridos por explosión en ducto de Pemex
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran narcótico
Aseguran en Huetamo, Michoacán, tres venados y un par de avestruces 
Más información de la categoria
Líder del PRI exige "Operativo Enjambre" en Zitácuaro; acusa a alcalde de vínculos con delincuencia
Se desata enfrentamiento armado en Cortazar, Guanajuato; se habla de un muerto y dos ministeriales lesionados
Confirman primer fallecimiento por sarampión en CDMX; brote deja 28 muertes a nivel nacional
Vuelven a posponer audiencia clave de Ovidio Guzmán en corte federal de Chicago
Comentarios