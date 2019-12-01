UMSNH agradece a la FGE por fortalecer la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- La administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, agradece a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y a su titular Carlos Torres Piña por fortalecer la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses.

La rectora destacó el compromiso de las profesoras y profesores que forman parte del cuerpo académico de esta carrera, quienes dijo, cuentan con una amplia experiencia, lo que representa una formación de calidad para las y los alumnos nicolaitas.

“Reconocemos la disposición de la Fiscalía General del Estado para colaborar con la Máxima Casa de Estudios, estoy segura que esta alianza seguirá dando frutos en bien de nuestra comunidad estudiantil”.

La rectora adelantó que la UMSNH ya se encuentra trabajando en el proceso para lograr la primera acreditación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses con lo cual se reafirma el compromiso de la Universidad Michoacana con la excelencia educativa.

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que en breve se prevé entregar al organismo acreditador, en este caso, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) la autoevaluación del programa a partir de la cual se podrá establecer una fecha de visita por parte del CIEES.