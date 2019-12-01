UAQ anuncia modalidad virtual en campus Aeropuerto y Centro Histórico 

UAQ anuncia modalidad virtual en campus Aeropuerto y Centro Histórico 
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 17:43:50
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Querétaro, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro informó que debido a las obras por el tren México-Querétaro en la zona del bulevar Bernardo Quintana y con el objetivo de cooperar con el operativo de movilidad, las actividades académicas en los campus de Centro Histórico y Aeropuerto se trasladan a la modalidad virtual del 27 al 31 de julio en licenciaturas y postgrados.

A través de un comunicado, se señaló que este cambio de modalidad es debido a las disposiciones anunciadas por la Secretaría de Educación del estado de Querétaro.

“Esta medida se implementa derivado del inicio de las obras de construcción del Tren México-Querétaro y de las afectaciones previstas a la movilidad por el Operativo Vial Bernardo Quintana, en atención a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) para las instituciones de educación superior ubicadas en el área de influencia de los trabajos”.

De igual manera, se detalló que las actividades administrativas serán analizadas y se tomarán medidas conforme lo determine cada dependencia universitaria.

“La Universidad agradece la comprensión y colaboración de estudiantes, docentes y personal administrativo durante este período”.

Además, pidieron a la comunidad universitaria mantenerse informada por los canales oficiales de la UAQ.

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