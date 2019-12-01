UAQ aclara uso del fideicomiso que derivó en 18 demandas de amparo

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ha mantenido un diálogo abierto con un grupo de pensionados y jubilados para garantizar transparencia en el manejo del fideicomiso por concepto de fondo de jubilaciones y pensiones al considerar que no se comprobó su destino, afirmó José Antonio Montes de la Vega, abogado de la Máxima Casa de Estudios.

Esto, tras el informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, en donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50 millones 604 mil pesos por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Montes de la Vega explicó que, aunque se han presentado entre 14 y 18 demandas de amparo por parte de jubilados, todas han sido sobreseídas en juzgados federales, ya que la universidad no actúa como autoridad en este proceso, sino como parte de un contrato privado junto con la fiduciaria Banorte y el sindicato.

“El fin exclusivo del fideicomiso es el pago de pensiones y jubilaciones. No puede destinarse a obra ni a nómina, como se ha dicho en información distorsionada”.

Recordó que los fondos son auditables al provenir de recursos federales, de la universidad y de aportaciones sindicales, y que solo los pensionados y jubilados adheridos al contrato tienen voz y voto en su administración.

Respecto a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Montes de la Vega aclaró que no se han utilizado recursos para fines distintos al establecido.

Enfatizó que recientemente se emplearon 116 millones de pesos, pero los rendimientos del fideicomiso reintegraron más de 160 millones al mes siguiente, lo que garantiza su estabilidad financiera.

Aseguró que los estudios actuariales respaldan la viabilidad del fideicomiso y que los beneficiarios pueden tener certeza de que sus pensiones y jubilaciones estarán cubiertas en tiempo y forma. “El objetivo es claro y exclusivo: proteger a quienes han dedicado su vida a la universidad”.

Los resultados de la fiscalización, señalan que la ASF revisó una muestra de 2 mil 729 millones 491 mil pesos, que representó el 95.4 por ciento de los 2 mil 861 millones 504 mil pesos transferidos a la UAQ mediante los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales correspondiente a subsidios y participaciones.

El documento, refiere que, en la aplicación de los recursos transferidos, la universidad “no acreditó que el pago de combustible y diésel se aplicara conforme a los objetivos ni pagó los recursos federales al 31 de marzo de 2025, ya que los transfirió a cuentas bancarias relacionadas con fideicomisos por concepto de fondo de jubilaciones y pensiones de los que no se comprobó su destino y ejercicio, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50 millones 604 mil pesos, que representó el 1.9 por ciento de la muestra auditada”.