UAER UNAM y CBTis 12 ratifican convenio de colaboración

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Como parte de la vinculación con instituciones de educación de en la región, la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER), de la Coordinación de Humanidades, UNAM, ratificó el convenio de colaboración con el Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 12 de Jiquilpan, Michoacán, por lo cual se prorrogó la vigencia hasta el 23 de agosto de 2028.

Las instituciones educativas colaboran en la formación de estudiantes a través del servicio social, prácticas profesionales y proyectos de investigación. Asimismo, promueven de manera conjunta actividades académicas y culturales. Sus alcances incluyen el intercambio editorial de material bibliográfico y/o audiovisual, así como el intercambio de experiencias en áreas de interés común.

En dicha firma del convenio intervinieron la Dra. Adriana Sandoval Moreno, Coordinadora de la UAER UNAM, la Mtra. Génesis Montesinos Serrano, directora del CBTis 12, así como la Mtra. Otilia Sánchez del área de vinculación del CBTis No.12 en compañía de personal académico de ambas instituciones.

La Mtra. Montesinos ratificó el interés en la vinculación interinstitucional, se plantearon novedosas posibilidades de integrar estudiantes en la formación extracurricular, así como cursos de actualización para personal docente y todo aquello que sea en beneficio de la comunidad estudiantil.

Por su parte, la Dra. Sandoval enfatizó los resultados alcanzados de la colaboración y refrendó la apertura para que el alumnado continúe participando en proyectos académicos, así como de investigación que trascienden en esta región. También la facilidad de que el estudiantado pueda consultar el importante acervo bibliográficos universitario digital y en físico en la biblioteca de la UAER UNAM.

Ambas representantes de las instituciones educativas coincidieron en conjuntar esfuerzos para desarrollar proyectos de actualización docente y formación educativa, con ello, fortalecer la formación del estudiantado