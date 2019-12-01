Tras décadas, edificios históricos de la UMSNH reciben mantenimiento en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2026.- Tras décadas de que los edificios históricos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no recibieran mantenimiento, durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, se ha implementado una estrategia integral para preservar los inmuebles, indicó la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario de la casa de estudios, Cindy Lara Gómez.

Detalló que están próximos a iniciar trabajos de intervención en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, luego de que la presente administración presentará un proyecto a través de la convocatoria Ciudades Patrimonio del Mundo, el cual fue aprobado, y mediante la gestión de recursos ante la federación y el municipio de Morelia, se contará con una inversión de cinco millones de pesos para tal fin.

La funcionaria detalló que se estará cambiando toda la viguería del patio uno y dos del Colegio, al referir que tiene daños muy graves y precisó que la última intervención data del año 1991, es decir, hace 35 años. “Es un edificio histórico pero que no se le ha dado el mantenimiento correctivo adecuado y esto provocó que el daño fuera mayor”.

Comentó que dicho proyecto se gestionó ante la Gerencia del Centro Histórico de Morelia, y el recurso otorgado será bipartita, por lo que 3.5 millones de pesos los aportará la federación y 1.5 millones de pesos, el municipio, “esto nos va a permitir dar mucha vida al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, que es el edificio más importante para todas y todos los nicolaitas”.

Lara Gómez apuntó que la rectora Yarabí Ávila ha instruido que se dé énfasis en las necesidad de mantenimiento de infraestructura universitaria y de manera especial en los edificios históricos, por lo que ya se han ejecutado trabajos de rehabilitación y restauración en la Biblioteca Pública, en Tesorería, en Casas del Estudiante, así como en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

“También ya estamos realizando proyectos para entregar a la próxima administración, la rectora ha pedido que no trabajemos sólo lo que nos toca, también hay que dejar un plan de trabajo a la administración que sigue y entre esos proyectos está la restauración en la Facultad Popular de Bellas Artes, en la dirección de la Facultad de Derecho y también lo correspondiente a los arcos de Tesorería”.

Comentó que la rehabilitación en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo se estará realizando en próximas semanas, una vez que la instancia que ejecutará la obra, en este caso el Ayuntamiento de Morelia, realice el procedimiento de licencia de construcción ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por su parte, el director de Obras Públicas del Gobierno de Morelia, Luis Edgardo González Soto, manifestó su satisfacción de poder colaborar con la Universidad Michoacana en este proyecto, tras señalar que el recinto nicolaita es un edificio emblemático e histórico para todo el país.

Compartió que tras la reunión realizada el pasado viernes con representantes de la UMSNH y del INAH, se estarán concluyendo los trámites para dar inicio a los trabajos próximamente.