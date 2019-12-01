Suspenden clases presenciales escuelas preparatorias por lluvias en Querétaro capital

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:08:34
Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre 2025.- Debido las lluvias de la tarde noche del jueves 4 de septiembre, distintos planteles educativos de nivel media superior, decidieron suspender actividades presenciales, por lo que el alumnado tomó clases en línea.

Ante esta situación, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), lanzó un comunicado donde avisaba a su alumnado que este viernes, 5 de septiembre, las clases en los planteles de la Sur y Norte de la Escuela de Bachileres, en la capital queretana tomarían clases de forma virtual.

“Se informa a nuestra comunidad que, derivado de las condiciones climatológicas y como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad estudiantil, los planteles Sur y
Norte tendran clases en modalidad virtual el día de mañana viernes 5 de septiembre. Agradecemos la comprensión y les pedimos mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de cada plantel para cualquier actualización. La seguridad de nuestra comunidad siempre será prioridad”, dice el comunicado a pie de la letra.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, emitió un comunicado, donde determinó que los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 105, ubicado en Santa María Magdalena, suspenderán actividades por completo.

“se informa a toda la comunidad del CETIS 105 que, debido a las fuertes lluvias pronosticadas para el dia de mañana viernes 05 de septiembre del presente año, se suspenden las clases en ambos turnos, con el fin de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes. Las actividades escolares se reanudarán de manera normal el lunes 8 de septiembre de 2025”, dice la circular.

Cabe mencionar que la ubicación de este CETIS, se encuentra en la delegación Felipe Carrillo Puerto, en la capital queretana, una de las más afectadas por las lluvias del pasado 22 de agosto, y las instalaciones del plantes colindan con un dren pluvial.

