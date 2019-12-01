Somos una sociedad fuerte y grande para transformar nuestro entorno: Yarabí Ávila

Somos una sociedad fuerte y grande para transformar nuestro entorno: Yarabí Ávila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:16:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Somos una sociedad fuerte y grande para poder transformar nuestro entorno, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante la entrega masiva de títulos profesionales a egresadas y egresados de la institución. 

Frente a madres, padres y familias completas de las y los exnicolaitas, señaló que, hoy es un día muy importante para todas y todos los jóvenes que reciben este documento, tras referir que en la Máxima Casa de Estudios se gestan muchas historias, se generan esperanzas y se cumplen sueños. 

La rectora indicó que en la UMSNH se ha trabajado para que los títulos no se queden sin ser tramitados, por lo que se han eficientando los trámites y se ha reducido el costo del mismo, “precisamente para ayudar a que las familias sigan creciendo profesionalmente, pero también para que estos sueños lleguen a un término”.

Ávila enfatizó que todas y todos los egresados nicolaitas tienen un papel fundamental en construir una mejor sociedad, y refirió que en cada rincón de la casa de estudios se busca dar un mejor servicio a la comunidad universitaria.
“Felicidades a quienes reciben su título y también a las familias que de una forma directa o indirecta las y los apoyaron para lograr que el día de hoy esto sea una realidad”, sostuvo. 

Al dar la bienvenida, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, compartió con las egresadas y egresados que la UMSNH siempre los recibirá con los brazos abiertos, y refirió que este momento es muy significativo ya que reciben una herramienta que les permitirá realizar muchos planes en el campo laboral o para seguirse preparando. 

De igual forma, hizo un reconocimiento a familiares y amigos, por el respaldo que le dieron a las y los jóvenes para que concluyan este paso en su vida profesional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios