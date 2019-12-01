Somos una sociedad fuerte y grande para transformar nuestro entorno: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Somos una sociedad fuerte y grande para poder transformar nuestro entorno, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante la entrega masiva de títulos profesionales a egresadas y egresados de la institución.

Frente a madres, padres y familias completas de las y los exnicolaitas, señaló que, hoy es un día muy importante para todas y todos los jóvenes que reciben este documento, tras referir que en la Máxima Casa de Estudios se gestan muchas historias, se generan esperanzas y se cumplen sueños.

La rectora indicó que en la UMSNH se ha trabajado para que los títulos no se queden sin ser tramitados, por lo que se han eficientando los trámites y se ha reducido el costo del mismo, “precisamente para ayudar a que las familias sigan creciendo profesionalmente, pero también para que estos sueños lleguen a un término”.

Ávila enfatizó que todas y todos los egresados nicolaitas tienen un papel fundamental en construir una mejor sociedad, y refirió que en cada rincón de la casa de estudios se busca dar un mejor servicio a la comunidad universitaria.

“Felicidades a quienes reciben su título y también a las familias que de una forma directa o indirecta las y los apoyaron para lograr que el día de hoy esto sea una realidad”, sostuvo.

Al dar la bienvenida, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, compartió con las egresadas y egresados que la UMSNH siempre los recibirá con los brazos abiertos, y refirió que este momento es muy significativo ya que reciben una herramienta que les permitirá realizar muchos planes en el campo laboral o para seguirse preparando.

De igual forma, hizo un reconocimiento a familiares y amigos, por el respaldo que le dieron a las y los jóvenes para que concluyan este paso en su vida profesional.