Sigamos construyendo en equipo y con equidad una Universidad Michoacana fuerte y profundamente humana: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- “Sigamos construyendo en equipo y con equidad la Universidad Michoacana que todas y todos soñamos, una universidad fuerte, una universidad solidaria, una universidad incluyente y profundamente humana”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al encabezar el acto con motivo del 108 Aniversario de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

En este marco, destacó la presencia de las y los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de exrectores, consejeras y consejeros universitarios, directivos, docentes, administrativos y estudiantes nicolaitas.

La rectora afirmó que este día se celebra con orgullo el aniversario de una institución que ha sabido mantenerse fiel a su espíritu humanista, nicolaita y revolucionario, una universidad que nació para estar de pie y para servir a la sociedad. “Ser nicolaita significa creer en el poder del conocimiento, pero también en el poder de la comunidad para defender lo que es justo y para enfrentar juntos los obstáculos”.

Indicó que, la verdadera fortaleza de una institución radica sin duda alguna en su capacidad para trabajar en equipo, “nada de lo que nuestra Universidad ha logrado habría sido posible sin la suma de las voluntades de todas y todos ustedes, cada proyecto, cada avance académico, cada logro de investigación y cada mejora en la vida institucional ha sido fruto del esfuerzo compartido”.

Recordó que en 108 años de historia de la UMSNH, solamente dos mujeres han estado al frente del Rectorado, en este sentido manifestó que ocupar este cargo no es ninguna concesión, es un acto de justicia, es una gran responsabilidad histórica, es sobre todo un símbolo del avance de las mujeres en los espacios de decisión. “Demostrando que nuestra voz transforma, construye y deja huella para seguir evidentemente abriendo espacios que inspiren a otras mujeres a soñar en grande, a demostrar que la universidad verdaderamente humanista se mide también por la equidad que promueve”.

Apuntó que en este aniversario también se rinde homenaje a todas las mujeres que desde diferentes trincheras han hecho historia, y reconoció a las nicolaitas que con su esfuerzo han abierto camino para que hoy la igualdad sea una realidad más cercana.

Ávila agradeció al gobernador Alfredo Ramirez Bedolla por el impulso al presupuesto puesto pleno y por el apoyo que ha recibido la institución para seguir creciendo. De igual forma, destacó el respaldo de las y los legisladores tras la aprobación de la Ley Orgánica de la UMSNH y de la Reforma Constitucional.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la historia, con el trabajo en equipo, con el porvenir, con visión y misión, pero sobre todo con sensibilidad y humanismo, la Universidad es un espacio donde todas y todos cabemos, donde cada esfuerzo y cada idea cuenta, es la constante transformación benéfica y el compromiso como detonante de nuestro Estado, siendo responsable siempre de la transparencia, de la eficacia del capital humano y económico de nuestra Universidad”, afirmó la rectora.

La oradora oficial de la ceremonia, la profesora Rosa Elba Norma del Río Torres indicó que, la Universidad Michoacana no es sólo una institución educativa, es una voz que resiste, un abrazo que educa y un motor de transformación social. Al tiempo que precisó que los logros universitarios han sido resultado del esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres comprometidos con la educación y las necesidades más apremiantes de la sociedad michoacana.

“Juntos hemos contribuido al desarrollo de nuestra casa de estudios y hoy más que nunca necesitamos unidad, unidad de defender la autonomía, para fortalecer la equidad, para seguir siendo el faro en tiempos de oscuridad”.

Comunidad nicolaita, añadió, esta historia es nuestra, es la historia de una universidad que nació con ideales y que ha aprendido a transformarse en la historia de hombres y mujeres que han hecho de la educación un acto de amor, valentía, rebeldía y fuerte compromiso, una universidad que nació con un ideal humanista y que hasta la fecha se preocupa por generar conocimiento en todos los niveles.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, afirmó que hoy es un día de celebración pero también de reflexión, en donde se deben plantear los grandes desafíos que aún mantiene la educación en el presente.

La funcionaria refrendó el compromiso financiero del mandatario estatal con la UMSNH, “Alfredo Ramírez Bedolla señala con toda certeza y con hechos que no se escatimarán los recursos para la Universidad Michoacana en general y para la educación pública en particular”.

En su turno, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres indicó que en la actual Legislatura se asume la responsabilidad histórica de garantizar hoy un presupuesto estable y suficiente para la UMSNH, “no es un gesto nada más administrativo, es un acto de justicia y de compromiso que tenemos con nuestra Máxima Casa de Estudios”.

Por su parte, la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janeth Morales Cortés, refirió que la UMSNH se erige como baluarte del pensamiento crítico, semillero de soluciones innovadoras y guardiana de los valores humanistas que definen a las y los nicolaitas, “la herencia histórica no es un refugio contemplativo sino el cimiento ético desde el cual debemos construir y transformar con mirada prospectiva y acciones concretas”.