Si te atraen los temas de justicia, leyes o resolución de conflictos, estudia Derecho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 08:25:02

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto del 2025.- Elegir una carrera universitaria no es una decisión sencilla. Implica conocerte a ti mismo, explorar tus intereses y visualizar el futuro profesional que deseas. Si alguna vez te has sentido atraído por temas de justicia, leyes o resolución de conflictos, es posible que estudiar Derecho sea una opción que debas considerar. Pero ¿cómo saber si realmente esta carrera es para ti?

Señales de que la Carrera de Derecho es para ti

Esta carrera es perfecta para ti si te identificas con las siguientes cualidades:

Tienes un alto sentido de la justicia y te importa el bienestar de los demás.

Disfrutas leer, debatir y reflexionar sobre temas sociales, legales y políticos.

Mantienes un compromiso ético sólido en tus decisiones y acciones.

Posees pensamiento crítico y te gusta analizar problemas para proponer soluciones.

Eres proactivo, propositivo y tolerante, y te interesa aprender continuamente.

Valoras el respeto, la responsabilidad y la honestidad en las relaciones humanas.

Estudiar Derecho no significa que solo trabajarás como abogado litigante. Esta carrera te abre puertas en múltiples áreas como la asesoría empresarial, derechos humanos, diplomacia, política, desarrollo internacional, propiedad intelectual, mediación y muchas más.

Si al leer esto sientes que hablamos de ti, entonces la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) puede ayudarte a convertirte en el profesional del Derecho que el mundo necesita.

¿Por qué elegir Derecho en la UAG?

En la UAG, no solo estudiarás teoría, vivirás el Derecho desde el primer semestre con prácticas reales, docentes con experiencia profesional y una formación con impacto social.

Aprenderás a litigar, asesorar, gestionar y transformar los sistemas legales desde una perspectiva integral y con alcance global, gracias a alianzas como la que mantiene con Arizona State University (ASU), universidad #1 en innovación en Estados Unidos.

Estudiar Derecho en la UAG es más que una elección académica, es la decisión de formarte como un agente de cambio, defensor de los derechos humanos y constructor de una sociedad más justa.

¡Descubre tu vocación y haz del Derecho tu herramienta para transformar el mundo!