Si se te pasó la fecha, Bedolla amplía registro al Programa Data de internet gratis

Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- Para que ningún joven de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de Michoacán se quede sin internet gratuito como una herramienta necesaria para apoyar sus estudios y reducir la brecha digital, el Gobierno estatal ampliará el registro al Programa Data, anunció el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el gobernador detalló que el periodo se extenderá del martes 17 al viernes 20 de marzo en la plataforma data.michoacan.gob.mx, donde las y los estudiantes deberán ingresar sus datos para tener uno de los 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donados por el Gobierno de México, para acceder a cuatro gigabytes de internet sin costo en su celular o tableta.

“El éxito de este programa ha sido rotundo, tenemos 107 mil registros, pero aún nos faltan algunas alumnas o alumnos por registrarse y no queremos que nadie se quede fuera. Tenemos suficientes chips, presupuesto suficiente y garantizado. Por eso queremos que todos los estudiantes queden incluidos en el Programa Data, que les dará también llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas”, recalcó.

La secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, informó que mañana iniciará la entrega de chips para las alumnas y alumnos que se registraron previamente, durante la primera etapa, en los propios planteles educativos y el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), misma que concluirá el próximo 27 de marzo.

En tanto, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, detalló que para recibir el chip que les dará acceso al internet gratis, deberán presentar copia de la INE y CURP; y los mismos documentos del padre, madre o tutor en caso de ser menores de edad. Además, estos últimos y los de la Universidad Michoacana, entregarán también impresión de pantalla de su carga de materias o copia de su credencial de estudiante.